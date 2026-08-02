Windows 11 sẽ không còn là nỗi ám ảnh của người dùng laptop giá rẻ

Microsoft đang chuyển hướng chiến lược phát triển Windows với trọng tâm là tối ưu hóa hiệu suất cho các máy tính có 8GB RAM. Trong một thông báo gần đây, Giám đốc Windows Pavan Davuluri cho biết công ty sẽ đầu tư vào nhiều lĩnh vực, bao gồm cải thiện trải nghiệm người dùng khi thiết lập máy tính mới và tối ưu hóa bộ nhớ cho các thiết bị này.

Windows 11 là nỗi ám ảnh của người dùng máy tính có RAM hạn chế, ngay cả mức 8GB.

Vào tháng 3, Microsoft đã cam kết thực hiện những cải tiến lớn cho Windows nhằm nâng cao tốc độ, độ ổn định và khả năng điều khiển. Công ty cũng đã thiết kế lại menu Start và thanh tác vụ để tăng tính linh hoạt, đồng thời giảm bớt vai trò của Copilot trong các ứng dụng gốc. Những thay đổi này đã được phản ánh trong chương trình Windows Insider, nơi người dùng có thể trải nghiệm trước các cập nhật mới.

Tối ưu hóa mức tiêu thụ bộ nhớ trở thành ưu tiên hàng đầu của Microsoft, đặc biệt khi các đối thủ như Apple đã ra mắt các sản phẩm MacBook với hiệu suất tối ưu hóa cao. Microsoft hy vọng sẽ cải thiện hiệu suất của các máy tính có 8GB RAM, điều mà trước đây thường bị coi là điểm yếu.

Davuluri nhấn mạnh rằng công ty sẽ tiếp tục phát triển WinUI 3 nhằm giảm thiểu mức tiêu thụ bộ nhớ của các ứng dụng. Ông cho biết: “Chúng tôi sẽ tận dụng mọi điều đã học được kể từ tháng Ba, tiếp tục lắng nghe và hoàn thiện phản hồi từ người dùng”.

Sự xuất hiện của MacBook Neo đã khiến Microsoft "tỉnh giấc".

Những điều Microsoft muốn làm với Windows đến cuối năm nay

Theo kế hoạch, Microsoft sẽ tập trung vào một số lĩnh vực chính đến cuối năm 2026, bao gồm:

- Quy trình cài đặt và thiết lập ban đầu: Cải thiện trải nghiệm người dùng ngay từ khi mở hộp.

- Tối ưu hóa bộ nhớ cho phiên bản RAM 8GB trở lên: Giảm thiểu lượng bộ nhớ mà Windows sử dụng để mang lại trải nghiệm mượt mà hơn.

- Cải thiện tính năng Family: Đơn giản hóa việc thiết lập và truy cập các tính năng kiểm soát của phụ huynh.

- Nâng cao trải nghiệm Voice: Tạo ra các tương tác tự nhiên hơn trong các ứng dụng hằng ngày.

Mặc dù yêu cầu phần cứng cho Windows 11 hiện chỉ là 4GB RAM, nhưng nhiều người dùng đã nhận thấy rằng ngay cả mức 8GB cũng có thể trở nên quá tải. Microsoft vẫn chưa công bố các chỉ số hiệu suất chính để đánh giá khả năng phản hồi của các máy tính cấu hình thấp.

Rất nhiều điều hứa hẹn đang đến với Windows 11 trong thời gian tới.

Cuối cùng, Microsoft đang tìm cách cải thiện quy trình thiết lập ban đầu, vốn được cho là phức tạp và yêu cầu nhiều bước. Công ty cũng đang xem xét cách thức tương tác bằng giọng nói, mặc dù vẫn còn nhiều lo ngại về quyền riêng tư và hiệu suất.

Người dùng Windows có thể tham gia các buổi gặp mặt Windows Insider để chia sẻ ý kiến và phản hồi, góp phần vào quá trình phát triển sản phẩm của Microsoft trong tương lai.