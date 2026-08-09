Honor Win 2 với chip 2nm siêu mạnh, pin 10.000 mAh sẽ ra mắt vào tháng 10

Giới công nghệ đang xôn xao trước thông tin rò rỉ về thế hệ flagship tiếp theo của Honor, mang tên Honor Win 2. Sản phẩm mới này không chỉ là những nâng cấp nhỏ mà hứa hẹn sẽ mang đến những cải tiến đáng kể về hiệu năng và thời lượng sử dụng.

Theo thông tin từ leaker Digital Chat Station, Honor Win 2 sẽ là một trong những thiết bị đầu tiên được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6, được sản xuất trên tiến trình 2nm tiên tiến. Con chip này hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội và khả năng tiết kiệm điện tối ưu. Để tối ưu hóa hiệu năng, Honor dự kiến sẽ tích hợp một quạt tản nhiệt vật lý bên trong máy, giúp giảm thiểu tình trạng quá nhiệt khi sử dụng cho các tác vụ nặng như chơi game hay render video.

Mặt trước của Honor Win 2 cũng rất ấn tượng với màn hình OLED kích thước lớn 6.89 inch, độ phân giải 2K+ sắc nét. Đặc biệt, tần số quét của màn hình được nâng lên 185Hz, mang lại trải nghiệm mượt mà cho các game thủ, giúp mọi thao tác trở nên chính xác và nhanh nhạy.

Một trong những điểm nổi bật của dòng sản phẩm này là viên pin dung lượng lên tới 10.000 mAh, cho phép người dùng sử dụng thiết bị suốt cả ngày mà không cần lo lắng về việc sạc pin. Sự kết hợp giữa viên pin lớn và chip 2nm hứa hẹn sẽ mang lại thời gian sử dụng ấn tượng.

Dòng sản phẩm Honor Win 2 dự kiến sẽ có hai phiên bản: Honor Win 2 Pro Max với chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 và Honor Win 2 Pro với chip Snapdragon 8 Elite Gen 5. Thay vì ra mắt vào tháng 12 như thế hệ trước, sản phẩm mới này được đồn đoán sẽ trình làng sớm hơn, vào tháng 10 tới. Tuy nhiên, với việc trang bị nhiều công nghệ tiên tiến, mức giá của Honor Win 2 có thể sẽ cao hơn so với thế hệ trước.