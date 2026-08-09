Sự thật "ngã ngửa" về thói quen cất pin trong tủ lạnh để kéo dài tuổi thọ

Trong nhiều thập kỷ, quan niệm bỏ pin vào tủ lạnh để kéo dài thời gian sử dụng được truyền tai nhau khá phổ biến. Quan niệm này xuất phát từ các thế hệ pin cũ vốn nhanh cạn điện khi để ngoài nhiệt độ phòng. Việc hạ nhiệt độ từng giúp làm chậm quá trình tự xả năng lượng của pin cũ. Tuy nhiên, các chuyên gia khẳng định phương pháp này hoàn toàn không còn phù hợp với các loại pin hiện đại.

Quan niệm cất pin vào tủ lạnh để tăng thời gian sử dụng đã không còn phù hợp.

Các dòng pin kiềm, pin lithium hay pin sạc ngày nay đều được thiết kế để duy trì tuổi thọ dài ở nhiệt độ phòng. Pin kiềm dùng trong điều khiển hay pin lithium trong đồ điện tử đã có tỷ lệ tự xả rất thấp. Việc cất chúng vào tủ lạnh mang lại rất ít lợi ích nhưng lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ hỏng hóc. Rủi ro lớn nhất chính là hiện tượng ngưng tụ hơi nước sinh ra khi lấy pin ra khỏi tủ.

Độ ẩm cùng sự thay đổi nhiệt độ đột ngột có thể gây ra hiện tượng ngưng tụ nước hoặc làm phồng pin. Nhiệt độ quá cao sẽ đẩy nhanh phản ứng hóa học khiến pin phân hủy, làm giảm dung lượng và dễ rò rỉ. Trong khi đó, nhiệt độ quá lạnh dưới mức đóng băng lại làm giảm khả năng cung cấp điện năng của pin. Do đó, các loại pin sạc hay pin lithium-ion chỉ cần được giữ ở môi trường mát mẻ trong nhà.

Để bảo quản đúng cách, bạn nên giữ pin ở nơi khô ráo, mát mẻ tại nhiệt độ phòng và tránh ánh nắng. Người dùng nên để pin trong bao bì gốc hoặc hộp chuyên dụng nhằm tránh tiếp xúc kim loại gây đoản mạch. Ngoài ra, hãy tránh ba điều: nhiệt độ cực đoan, dùng lẫn pin mới với pin cũ, và để chung với chìa khóa. Việc cắm pin sạc liên tục trên bộ sạc không tương thích cũng là điều tuyệt đối nên tránh.

Nên giữ pin ở nơi khô ráo, mát mẻ tại nhiệt độ phòng và tránh ánh nắng.

Khi phát hiện pin có dấu hiệu rò rỉ, ăn mòn hay phồng rộp, người dùng cần lập tức ngừng sử dụng. Pin hỏng nên được thu gom để mang đi tái chế an toàn thay vì vứt trực tiếp vào thùng rác. Tuân thủ các nguyên tắc bảo quản cơ bản sẽ giúp bạn tối ưu hóa hiệu suất và độ bền của pin. Việc từ bỏ các mẹo dân gian lạc hậu là cách tốt nhất để bảo vệ thiết bị điện tử.