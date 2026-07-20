Lý do Apple bất ngờ tăng giá iPhone lên đến hơn 11%, nhưng chỉ tại Nhật Bản

Các mẫu iPhone bị ảnh hưởng bao gồm loạt sản phẩm đang được công ty phân phối: iPhone 16, iPhone 17e, iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max.

Giá iPhone đồng loạt tăng tại Nhật Bản.

Đợt tăng giá này diễn ra chỉ một tháng sau khi Apple cũng điều chỉnh giá máy Mac và iPad trên toàn cầu do tình trạng thiếu hụt bộ nhớ. Tuy nhiên, nguyên nhân chính của việc tăng giá lần này có thể liên quan đến sự giảm giá trị của đồng yên Nhật.

Cụ thể, giá khởi điểm của iPhone 17 đã tăng từ 129.800 yên (khoảng 21,01 triệu đồng) lên 142.800 yên (khoảng 23,12 triệu đồng). Mẫu iPhone Air có mức tăng cao nhất, từ 159.800 yên (khoảng 25,87 triệu đồng) lên 177.800 yên (khoảng 28,79 triệu đồng). Các mẫu iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max cũng ghi nhận mức tăng từ 179.800 yên (khoảng 29,11 triệu đồng) lên 194.800 yên (khoảng 31,54 triệu đồng) và từ 194.800 yên (khoảng 31,54 triệu đồng) lên 214.800 yên (khoảng 34,78 triệu đồng), tương ứng.

Ngoài ra, iPhone 17e và iPhone 16 cũng tăng giá từ 99.800 yên (khoảng 16,16 triệu đồng) lên 107.800 yên (khoảng 17,45 triệu đồng) và từ 114.800 yên (khoảng 18,58 triệu đồng) lên 124.800 yên (khoảng 20,20 triệu đồng).

Giá mới đã được niêm yết trên trang web của Apple tại Nhật Bản. Đến thời điểm hiện tại, chưa có thông tin về việc tăng giá iPhone tương tự tại Mỹ hoặc các thị trường lớn khác.

iPhone Air là sản phẩm chứng kiến mức tăng giá cao nhất.

Mặc dù Apple chưa đưa ra lời giải thích chính thức cho sự điều chỉnh này, nhưng sự giảm giá của đồng yên Nhật so với đô la Mỹ có thể là nguyên nhân chính. Đồng yên hiện đang ở mức yếu nhất so với đô la Mỹ kể từ năm 1986, khiến các sản phẩm nhập khẩu trở nên đắt đỏ hơn.

Sau khi loại bỏ thuế tiêu thụ 10% của Nhật Bản, giá bán iPhone tại Nhật gần như tương đương với giá tại Mỹ. Cụ thể, iPhone 17 Pro Max có giá khoảng 1.204 USD (khoảng 31,66 triệu đồng) trước thuế, so với 1.199 USD (khoảng 31,52 triệu đồng) tại Mỹ, trong khi iPhone Air có giá khoảng 995 USD (khoảng 26,16 triệu đồng), gần giống với mức 999 USD (khoảng 26,27 triệu đồng) tại Mỹ.

Trước đây, Apple đã từng điều chỉnh giá theo khu vực để phản ánh những biến động lớn của tỷ giá hối đoái, vì vậy đợt tăng giá này không phải là điều bất thường. Tuy nhiên, nó diễn ra trong bối cảnh giá cả đang tăng cao trên nhiều lĩnh vực khác, bao gồm cả Apple Music và một số gói dịch vụ Apple One, trong khi người tiêu dùng cũng phải trả nhiều hơn cho dịch vụ AppleCare+ khi mua máy Mac và iPad mới.