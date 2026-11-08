Đánh giá iMac M6: Hiệu năng mạnh mẽ, giữ nguyên thiết kế và màn hình 24 inch

Apple tiếp tục duy trì thiết kế quen thuộc trên iMac M6, phiên bản máy tính để bàn tất cả trong một mới nhất. Thế hệ năm nay có thay đổi chủ yếu nằm bên trong với chip M6 được sản xuất trên tiến trình 2nm, tăng số lõi CPU, GPU và Neural Engine.

Chip M6 tăng sức mạnh xử lý và AI

iMac M6 có hai tùy chọn chip gồm phiên bản 10 lõi CPU, 10 lõi GPU và phiên bản 12 lõi CPU, 12 lõi GPU. So với M4, chip mới bổ sung hai lõi mỗi loại, đồng thời sử dụng tiến trình 2nm thay vì 3nm.

iMac M6 2026.

iMac M6 cũng giới thiệu cấu trúc lõi mới, gồm super core, performance core và efficiency core. Bản 10 lõi có hai super core, ba performance core và năm efficiency core; bản 12 lõi gồm hai super core, bốn performance core và sáu efficiency core.

Các cổng kết nối của iMac M6.

Neural Engine được nâng từ một cụm 16 lõi trên M4 lên hai cụm 16 lõi trên M6. Mỗi lõi GPU cũng được bổ sung bộ tăng tốc neural, hỗ trợ xử lý các tác vụ AI trực tiếp trên thiết bị. Băng thông bộ nhớ tăng từ 120GB/s lên 153GB/s với RAM 16GB, hoặc 170GB/s với RAM 24GB và 32GB.

Hiệu năng tăng đáng kể trong thử nghiệm

Phiên bản M6 12 lõi được thử nghiệm cho kết quả cao hơn iMac M4 10 lõi ở nhiều bài benchmark. Trong bài kiểm tra hiệu năng Geekbench 6 đa lõi, iMac M6 cũng ghi nhận mức tăng 37%, Cinebench 2024 đa lõi tăng 36%. Hiệu năng đơn lõi lần lượt cải thiện 19% và 26% trong hai bài kiểm tra tương ứng.

Hiệu năng của iMac M6 được so sánh với các sản phẩm khác.

Ở bài kiểm tra Cinebench 2024 GPU, iMac M6 nhanh hơn 49% so với bản tiền nhiệm. Trong 3DMark Steel Nomad, máy đạt điểm cao hơn 66% so với MacBook Pro M4.

Khả năng xử lý AI của chiếc iMac này cũng được cải thiện. Geekbench AI NPU ghi nhận iMac M6 cao hơn 46% so với MacBook Pro M4 và hơn 40% so với MacBook Pro M5 cùng MacBook Air M5.

Màn hình giữ nguyên, kết nối nâng cấp

Năm nay, iMac M6 tiếp tục sử dụng màn hình Retina 24 inch độ phân giải 4,5K với 7 màu gồm: xanh dương, tím, đỏ, cam, xanh lá, vàng và bạc. Ngoài ra, Magic Keyboard cùng Magic Mouse đi kèm cũng có màu đồng bộ với máy.

Người dùng có thể chọn kính nano-texture để giảm phản chiếu và chói sáng.

Chân đế iMac M6.

Về kết nối, chip mạng N1 hỗ trợ Wi-Fi 7 và Bluetooth 6. Ethernet có dây được nâng từ Gigabit lên 2.5Gb Ethernet nhưng vẫn là tùy chọn 30 USD trên cấu hình cơ bản và cổng mạng nằm trên bộ nguồn.

Bộ nhớ tiêu chuẩn SSD 256GB vẫn là điểm hạn chế

iMac M6 có giá khởi điểm 1.499 USD (khoảng 38,3 triệu đồng) nhưng SSD 256GB vẫn là dung lượng mặc định. Người dùng có thể nâng lên 512GB khi chi thêm 200 USD (khoảng 5,2 triệu đồng). Bù lại, bộ nhớ SSD mới hỗ trợ PCIe 5.0, cho tốc độ đọc và ghi được Apple công bố nhanh gấp đôi thế hệ trước.

Mặt lưng iMac M6.

Với dòng máy tính để bàn dùng chung hoặc phục vụ công việc sáng tạo, phiên bản bộ nhớ trong 256GB có thể nhanh chóng trở nên hạn chế. Do bộ nhớ trong không thể nâng cấp sau khi mua, người dùng cần phải lựa chọn dung lượng phù hợp ngay từ đầu để tránh phải sử dụng ổ cứng ngoài và giảm sự bất tiện trên bàn làm việc.

Có nên mua iMac M6?

Nhìn chung, iMac M6 phù hợp với người dùng cần một máy tính để bàn gọn gàng, màn hình chất lượng cao và hiệu năng đủ mạnh cho công việc sáng tạo, chỉnh sửa nội dung hoặc xử lý các tác vụ AI. Những cải tiến về CPU, GPU, Neural Engine và kết nối giúp thiết bị có thêm dư địa sử dụng lâu dài.

iMac M6 có giá khá chát.

Tuy nhiên, với phiên bản năm nay, màn hình vẫn giữ nguyên kích thước 24 inch trong khi dung lượng SSD khởi điểm 256GB có thể khiến người dùng phải cân nhắc nâng cấp.

Hiện tại, sản phẩm vẫn chưa về tới Việt Nam theo đường chính hãng. Dự kiến, phiên bản SSD 256GB sẽ có giá khởi điểm 41,49 triệu đồng. Do đó, iMac M6 sẽ là 1 lựa chọn đáng xem xét nếu người tiêu dùng ưu tiên trải nghiệm máy tính all-in-one và hệ sinh thái Apple. Bên cạnh đó, những người dùng đang sở hữu iMac M4 có thể chưa cần nâng cấp nếu nhu cầu hiện tại vẫn được đáp ứng.