NÓNG: CEO Nvidia Jensen Huang xác nhận ngoại tình

CEO Nvidia Jensen Huang.

Nvidia điều tra CEO Jensen Huang trước nghi vấn liên quan tình báo nước ngoài

Ngày 8/11, hội đồng quản trị Nvidia thông báo khởi động cuộc điều tra độc lập nhằm làm rõ những thông tin liên quan đến CEO kiêm đồng sáng lập Nvidia Jensen Huang. Quyết định được đưa ra sau các báo cáo cho rằng ông có thể từng là mục tiêu trong một hoạt động tình báo nước ngoài.

Theo thông báo của Nvidia, cuộc điều tra sẽ do một ủy ban gồm các thành viên hội đồng quản trị độc lập giám sát, với sự hỗ trợ của luật sư bên ngoài. Công ty cho biết hiện chưa có cơ sở để tin rằng bí mật kinh doanh của Nvidia hoặc an ninh quốc gia Mỹ đã bị xâm phạm.

Jensen Huang được cho là ủng hộ quá trình rà soát và cam kết hợp tác đầy đủ với cuộc điều tra. Ông vẫn tiếp tục đảm nhiệm vị trí CEO trong thời gian này.

Vụ việc thu hút sự chú ý sau khi truyền thông Mỹ đưa tin về mối quan hệ giữa Jensen Huang và Alice Huang, một nữ doanh nhân từng giữ vị trí điều hành tại Megaspeed, công ty trung tâm dữ liệu có trụ sở tại Singapore.

Theo các thông tin được công bố, cơ quan tình báo Mỹ cho biết hai người không có quan hệ họ hàng.

Megaspeed là một trong những khách hàng lớn của Nvidia tại Đông Nam Á. Công ty này được cho là đã mua lượng chip Nvidia trị giá hơn 4,8 tỷ USD trong hai năm qua. Hoạt động kinh doanh của Megaspeed cũng nằm trong diện bị chú ý do những nghi vấn liên quan đến việc tiếp cận các dòng chip AI tiên tiến chịu hạn chế xuất khẩu sang Trung Quốc.

Nvidia trước đó cho biết những trao đổi giữa Jensen Huang và Alice Huang xuất phát từ các hoạt động kinh doanh thông thường. Công ty cũng khẳng định không cung cấp cho khách hàng những bí mật thương mại hoặc thông tin nhạy cảm liên quan đến an ninh quốc gia Mỹ.

Jensen Huang xin lỗi gia đình và nhân viên

Cùng ngày Nvidia công bố cuộc điều tra, Jensen Huang gửi thông điệp tới nhân viên, thừa nhận đã không chung thủy với vợ và gửi lời xin lỗi đến gia đình.

Ông cho biết những hành động của mình đã làm tổn thương vợ và các con, đồng thời thừa nhận không có lý do nào có thể biện minh cho việc đó.

Jensen Huang cũng đề cập đến trách nhiệm của mình đối với nhân viên, hội đồng quản trị và cổ đông Nvidia. Ông khẳng định tiếp tục gắn bó với công ty, đồng thời cam kết lấy lại niềm tin từ những người liên quan.

Đối với các vấn đề an ninh quốc gia được đề cập trong những báo cáo gần đây, CEO Nvidia cho biết ông ủng hộ cuộc điều tra độc lập và sẽ hợp tác đầy đủ.

Nvidia đối mặt sức ép trong cuộc cạnh tranh công nghệ Mỹ - Trung

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Nvidia giữ vai trò quan trọng trong ngành công nghiệp bán dẫn và cuộc đua phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu. Các dòng GPU của hãng được sử dụng rộng rãi trong việc huấn luyện và vận hành những mô hình AI quy mô lớn.

Hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc của Nvidia cũng chịu nhiều sức ép do các quy định kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến từ Mỹ. Jensen Huang từng nhiều lần bày tỏ quan điểm rằng Nvidia cần duy trì khả năng tiếp cận thị trường Trung Quốc.

Theo các thông tin được công bố, một số nghị sĩ Mỹ đã đề nghị Jensen Huang tham gia buổi trao đổi kín vào ngày 18/11 để làm rõ những tương tác của ông với Alice Huang, cũng như các biện pháp Nvidia sử dụng nhằm ngăn chặn nguy cơ gián điệp và rò rỉ công nghệ.

Cuộc điều tra lần này có thể tạo thêm áp lực đối với Nvidia, đặc biệt khi công ty đang giữ vị trí chiến lược trong lĩnh vực chip AI. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, Nvidia chưa đưa ra kết luận về việc có xảy ra rò rỉ thông tin hay ảnh hưởng đến an ninh quốc gia Mỹ hay không.