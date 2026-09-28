Một thói quen phổ biến có thể khiến PC nóng hơn và giảm hiệu năng

Việc lắp đặt PC thường phụ thuộc vào sự tiện lợi, nhưng vị trí đặt máy có thể ảnh hưởng lớn đến hiệu suất và tuổi thọ của thiết bị. Nhiều người chọn đặt thùng máy dưới gầm bàn để tiết kiệm không gian, nhưng điều này có thể dẫn đến những vấn đề nghiêm trọng.

Đừng để dàn PC bạc triệu trở nên kém đi chỉ vì sai sót trong vị trí đặt máy.

Khi đặt PC trên sàn nhà, bụi bẩn từ sàn sẽ dễ dàng bị quạt hút vào bên trong thùng máy. Bụi bám vào các linh kiện như tản nhiệt và bộ lọc, làm tắc nghẽn luồng không khí và khiến quạt phải hoạt động mạnh hơn để duy trì nhiệt độ. Hệ quả là PC có thể hoạt động chậm lại, đặc biệt trong những lúc cần hiệu suất cao như khi chơi game. Nhiệt độ cao liên tục cũng làm tăng tốc độ hao mòn của các linh kiện, khiến tuổi thọ của máy giảm đi đáng kể.

Ngoài bụi bẩn, việc đặt thùng máy quá sát tường cũng có thể chặn các lỗ thông hơi, làm hạn chế luồng không khí và dẫn đến tình trạng quá nhiệt. Kết quả là, ngay cả khi một chiếc PC được lắp ráp với cấu hình tốt cũng trở nên kém hiệu quả chỉ vì vị trí đặt không hợp lý.

Người dùng nên thường xuyên vệ sinh thùng máy và lau chùi bụi bẩn bên trong.

Vậy, đâu là giải pháp cho vấn đề này? Nếu không thể đặt PC trên bàn hoặc kệ, hãy sử dụng một giá đỡ chuyên dụng để nâng cao vị trí đặt máy. Tránh đặt máy trên thảm hoặc ở những nơi ẩm ướt, và luôn để lại khoảng cách vài centimet (cm) giữa PC và tường hoặc đồ nội thất để đảm bảo luồng không khí thông thoáng. Đừng quên vệ sinh thùng máy thường xuyên và mở ra để làm sạch bụi bẩn bên trong.

Tóm lại, vị trí đặt PC là yếu tố quan trọng không thể xem nhẹ. Việc đầu tư vào một giá đỡ và duy trì lịch vệ sinh định kỳ sẽ giúp bảo vệ khoản đầu tư của bạn và kéo dài tuổi thọ của thiết bị.