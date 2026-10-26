Giữa cơn sốt linh kiện máy tính, thị trường xuất hiện dòng mini PC giá rẻ

Dòng PC Mini E-Power với 6 phiên bản cấu hình vừa được tung ra thị trường, gồm các lựa chọn từ bộ vi xử lý Intel Core i3-14100, Core i5-14400, Core i7-12700 đến AMD Ryzen 5 3400G, Ryzen 5 5600GT và Ryzen 7 5700G, hướng đến người dùng cần thiết bị máy tính nhỏ gọn, đa năng.

Dòng PC Mini E-Power.

PC Mini E-Power sở hữu kích thước 205 x 205 x 108mm, giúp tiết kiệm diện tích bố trí nhưng vẫn sử dụng nền tảng bộ vi xử lý desktop. Thiết kế này phù hợp với nhiều không gian như văn phòng, phòng học, căn hộ hoặc khu vực làm việc tại nhà, đồng thời đáp ứng nhu cầu của người dùng ưu tiên sự gọn gàng và linh hoạt.

Bên cạnh cấu hình đa dạng, PC Mini E-Power cũng duy trì khả năng nâng cấp phần cứng trong quá trình sử dụng. Máy hỗ trợ nâng cấp RAM lên tối đa 32GB và mở rộng tối đa 4 ổ SSD 2.5 inch, tạo điều kiện để người dùng nâng cao hiệu suất hoặc tăng dung lượng lưu trữ khi nhu cầu sử dụng thay đổi.

Tất cả các phiên bản đều được trang bị sẵn 16GB RAM, 512GB SSD, Wi-Fi 6, Bluetooth và hệ điều hành Windows 11 Pro bản quyền. Sản phẩm cũng hỗ trợ kết nối đồng thời nhiều màn hình, có thể là 2 màn hình trên nền tảng Intel và tối đa 3 màn hình trên nền tảng AMD.

Ghi nhận tại FPT Shop, PC Mini E-Power có giá từ 12,39 triệu đến 18,19 triệu đồng. Cụ thể, phiên bản AMD Ryzen 5 3400G có giá 12,39 triệu đồng; Intel Core i3-14100 giá 14,09 triệu đồng; AMD Ryzen 5 5600GT giá 14,49 triệu đồng; Intel Core i5-14400 giá 15,09 triệu đồng; AMD Ryzen 7 5700G giá 15,99 triệu đồng và Intel Core i7-12700 giá 18,19 triệu đồng.