Chiếc laptop AI nhẹ ngang MacBook Air nhưng mạnh, bền hơn gấp bội

Asus P5405CSA-NZ0017W là một mẫu laptop điển hình thuộc dòng ExpertBook P5 vừa được hãng giới thiệu gần đây. Ở tầm giá dưới 30 triệu đồng, sản phẩm hướng tới người dùng chuyên nghiệp với thiết kế chuẩn quân đội, hiệu năng mạnh và thời lượng pin ấn tượng.

Mẫu laptop Asus ExpertBook P5.

Thiết kế

ExpertBook P5 được định vị là mẫu laptop doanh nghiệp cao cấp, vì vậy Asus đã chăm chút kỹ lưỡng ngay từ khâu thiết kế. Thân máy làm từ hợp kim nhôm bạc hoàn toàn mới với tổng trọng lượng chỉ 1,29kg (tương đương MacBook Air) và độ mỏng 16,5mm. So với nhiều dòng laptop văn phòng thông thường, ExpertBook P5 cho cảm giác sang trọng và hiện đại hơn đáng kể.

Màn hình 14-inches tỷ lệ 16:10 với tấm nền IPS đạt độ phân giải 2,5K giúp không gian hiển thị được mở rộng, phù hợp cho các tác vụ xử lý văn bản, bảng tính. Tấm nền đạt độ sáng 400 nits, hỗ trợ chống chói và tần số quét 144Hz, cho trải nghiệm dễ chịu ngay cả trong môi trường sáng mạnh.

Asus còn chú ý đến khía cạnh công thái học khi thiết kế bàn phím: Các phím có bề mặt lõm nhẹ, kích thước lớn và hành trình 1,5mm, mang lại cảm giác gõ chắc chắn. Khoảng cách 19,05mm giữa các phím giúp hạn chế nhầm lẫn khi nhập liệu tốc độ cao. Một số phím chức năng chuyên biệt được tích hợp thêm đèn LED báo, giúp người dùng nhanh chóng kiểm soát trạng thái micro hay loa. Đi kèm với đó là bàn di chuột bằng kính cường lực cỡ lớn 110cm2, hành trình nhấn dài 0,23mm cho phản hồi chính xác và dễ chịu.

Âm thanh và giao tiếp trực tuyến cũng được chú trọng. Máy tích hợp micro đa hướng 360 độ đặt ở viền trên màn hình, đi kèm công nghệ khử ồn bằng AI và hệ thống loa hỗ trợ Dolby Atmos. Khi kết hợp cùng chip khuếch đại thông minh, âm thanh trở nên rõ ràng trong các cuộc gọi hội nghị, đồng thời hạn chế nguy cơ hỏng hóc loa khi sử dụng lâu dài ở mức âm lượng cao.

Độ bền

Độ bền là một trong những yếu tố then chốt tạo nên sự khác biệt của ExpertBook P5405 trong phân khúc laptop doanh nghiệp. Máy đạt chuẩn quân đội MIL-STD 810H với 21 bài kiểm tra khắt khe trên 13 hạng mục, đảm bảo khả năng vận hành ổn định trong nhiều môi trường khác nhau. Kết cấu được gia cường với bản lề và các cổng kết nối bọc thép không gỉ siêu bền, trong khi các miếng đệm cao su bố trí ở bo mạch chủ và pin giúp hấp thụ lực va đập, giảm nguy cơ hư hỏng linh kiện khi gặp chấn động.

Được biết, ExpertBook P5405 phải trải qua hàng trăm vòng thử nghiệm trước khi được xuất xưởng, bao gồm: Bản lề mở/đóng tới 50.000 lần, thả rơi từ độ cao 120cm, chịu lực ép lên đến 50kg ở mặt đáy hoặc 30kg đè lên màn hình, cũng như thử nghiệm chống xoắn khung máy đến 50.000 chu kỳ. Bàn phím của P5405 có độ bền lên đến 10 triệu lần nhấn phím, chống tràn nước 78cc, trong khi các cổng kết nối chịu được 5.000 đến 10.000 lần cắm rút.

Asus ExpertBook P5 chạy vi xử lý Intel Core Ultra.

Hiệu năng

Ở khía cạnh sức mạnh xử lý, ExpertBook P5 được trang bị nền tảng Intel Core Ultra (Lunar Lake) mới nhất, trong đó phiên bản cao cấp sử dụng Ultra 7 258V đi kèm 32GB RAM LPDDR5X-8533. Cấu hình này cho thấy sự nâng cấp đáng kể so với ExpertBook B5 thế hệ trước, với hiệu năng đơn luồng tăng gần 20% và thời lượng pin dài gấp đôi trong tác vụ văn phòng.

Khả năng tản nhiệt được giải quyết bằng hệ thống ExpertCool do Asus thiết kế riêng. Hướng thoát nhiệt được tính toán để đảm bảo máy duy trì hiệu suất ổn định dù sử dụng trực tiếp hay đặt trong docking với nắp màn hình đóng. Thực tế trải nghiệm tải nặng cho thấy, ExpertBook P5 vẫn duy trì công suất tối đa mà không bị giảm xung ở cả chế độ Balanced và Performance.

Ngoài CPU mạnh mẽ, ExpertBook P5 còn hỗ trợ lưu trữ linh hoạt với hai khe SSD, kết nối Wi-Fi 7 tốc độ cao và nhiều cổng giao tiếp đa dạng. Khả năng xuất ra hai màn hình 4K (60 khung hình/giây) qua Thunderbolt 4 biến máy thành trung tâm xử lý hiệu quả tại văn phòng. Với những ai cần di chuyển nhưng vẫn duy trì hiệu suất làm việc cao, cấu hình này rõ ràng mạnh mẽ và đáng tiền hơn nhiều so với MacBook Air cùng tầm giá.

AI

Một trong những điểm nhấn quan trọng nhất của ExpertBook P5 nằm ở khả năng khai thác AI. Asus tích hợp bộ công cụ ExpertMeet AI nhằm thay đổi cách người dùng tham gia các cuộc họp trực tuyến. Tính năng dịch theo thời gian thực giúp loại bỏ rào cản ngôn ngữ; trong khi khả năng ghi âm, chuyển đổi thành văn bản và tự động tóm tắt nội dung giúp tiết kiệm đáng kể thời gian ghi chép thủ công.

Điểm nổi bật khác là sức mạnh AI đến từ nền tảng Intel Core Ultra. Với NPU đạt 47 TOPS và tổng cộng 120 TOPS khi kết hợp CPU, GPU và NPU, ExpertBook P5 có thể xử lý nhiều tác vụ AI trực tiếp trên máy, giảm độ trễ và tăng cường tính bảo mật. Việc không phụ thuộc hoàn toàn vào điện toán đám mây vừa cải thiện tốc độ, vừa giữ dữ liệu nội bộ của doanh nghiệp an toàn hơn.

Asus cũng đưa vào các công cụ AI phục vụ giao tiếp, như công nghệ khử ồn hai chiều, AI Voiceprint nhận diện giọng nói và tối ưu hóa hình ảnh camera. Những tính năng này không chỉ giúp cải thiện chất lượng họp hành trực tuyến, mà còn nâng tầm trải nghiệm người dùng trong môi trường làm việc kết hợp online - offline ngày càng phổ biến.

Đặc biệt, ExpertBook P5 đi kèm McAfee Premium với tính năng phát hiện âm thanh giả mạo/lừa đảo, cùng các chuẩn bảo mật doanh nghiệp như TPM 2.0, Microsoft Secured-Core PC và FIDO2. Bản thân Asus còn cam kết cập nhật bảo mật BIOS và driver trong 5 năm, cho thấy định hướng lâu dài hướng tới đối tượng khách hàng doanh nghiệp.

Pin

Pin dung lượng 63Wh của máy cho thời gian sử dụng lên đến 28 giờ trong các thử nghiệm PCMark 10 Modern Office, theo thử nghiệm của hãng. Trong khi đó, thực tế sử dụng hỗn hợp các tác vụ và không liên tục, người viết nhận thấy laptop tiêu tốn khoảng 30% pin cho gần 6 giờ sử dụng trong ngày.

Về khả năng sạc nhanh, thực tế ghi nhận, máy có thể sạc từ 5% lên 60% trong khoảng 40 phút, một con số đáng chú ý với viên pin dung lượng lớn. Tuổi thọ pin cũng được đảm bảo ở mức cao khi mà hãng công bố pin có thể đạt đến 1.200 chu kỳ sạc với 70% dung lượng còn lại hoặc 800 chu kỳ với 80%. Nếu tính trung bình một ngày làm việc với một lần sạc, người dùng có thể duy trì hiệu suất pin ổn định trong khoảng ba năm.