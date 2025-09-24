Giá MacBook cuối tháng 9: Giảm đồng loạt, nhiều quà tặng

Khi nhu cầu sử dụng các thiết bị công nghệ cho học tập, làm việc và giải trí ngày càng tăng cao, MacBook vẫn giữ vững sức hút như một trong những dòng laptop cao cấp được ưa chuộng nhất tại Việt Nam. Cuối tháng 9 này, thị trường ghi nhận một đợt điều chỉnh giá đáng chú ý: loạt MacBook từ nhiều phân khúc đồng loạt giảm, kèm theo hàng loạt quà tặng hấp dẫn từ nhà bán lẻ. Đây được coi là cơ hội “vàng” cho cả sinh viên đang bước vào năm học mới lẫn giới văn phòng muốn nâng cấp thiết bị.

MacBook Pro 14 inch M4.

Các phiên bản MacBook Air M1, M2 – vốn nổi tiếng với sự gọn nhẹ, hiệu năng bền bỉ đã có giá dễ tiếp cận hơn. Trong khi đó, MacBook Pro, dòng sản phẩm dành cho người dùng chuyên nghiệp, cũng được ưu đãi mạnh, giúp nhiều khách hàng có thể tiếp cận sức mạnh của con chip Apple Silicon với chi phí tiết kiệm hơn trước. Không chỉ dừng ở mức giảm trực tiếp, nhiều hệ thống bán lẻ còn tặng kèm phụ kiện chính hãng, gói bảo hành mở rộng hoặc voucher mua sắm, càng khiến sức hút của đợt giảm giá này tăng cao.

Ảnh minh họa.

Theo ghi nhận, sức mua MacBook thường tăng mạnh vào giai đoạn đầu năm học và cuối quý. Lần điều chỉnh giá cuối tháng 9 vì vậy không chỉ giúp “giải nhiệt” cho thị trường mà còn tạo động lực thúc đẩy doanh số cho các nhà phân phối. Tuy nhiên, nhiều phiên bản MacBook Pro 16 inch M4 đã "cháy hàng".

Bảng giá MacBook tháng 9:

Tên MacBook Bộ nhớ RAM/ SSD Số lõi GPU Giá niêm yết (triệu đồng) Giá ưu đãi (triệu đồng) MacBook Air 13 inch M1 8GB/256GB 7 19.59 16.99 MacBook Air 13 inch M2 16GB/256GB 8 24.49 19.79 24GB/512GB 34.29 29.99 MacBook Air 13 inch M4 16GB/256GB 8 26.49 25.09 16GB/512GB 10 31.39 30.99 16GB/256GB Sạc 70W 8 27.09 26.09 24GB/512GB 10 36.29 35.49 MacBook Air 15 inch M4 16GB/256GB 10 31.39 29.99 16GB/512GB 36.29 34.49 16GB/1TB 41.19 40.69 MacBook Pro 14 inch M4 16GB/512GB 10 39.19 37.79 16GB/1TB 44.09 - MacBook Pro 14 inch Nano M4 16GB/512GB 10 42.69 41.69 MacBook Pro 14 inch M4 Pro 24GB/512GB 16 48.99 47.69

*Lưu ý: Bảng giá được cập nhật vào ngày 23/9, tham khảo tại TGDĐ.

Ký tự "-" là không giảm giá.