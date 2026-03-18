Loa di động hiếm hoi tích hợp Bluetooth 6.0 và khả năng ghép cặp vô hạn

Soundcore thuộc tập đoàn Anker Innovations vừa giới thiệu loa Bluetooth di động Boom Go 3i. Nhỏ gọn nhưng Boom Go 3i sở hữu công suất đến 15W với âm lượng tối đa 92dB, gấp đôi nhiều sản phẩm cùng phân khúc như JBL Go chỉ dưới 5W.

Loa đi kèm dây đeo silicone hai chế độ.

Loa nổi bật với kết nối Bluetooth 6.0 mới nhất cho kết nối nhanh và ổn định, công nghệ BassUp 2.0 giúp tăng cường dải trầm. Đặc biệt với tính năng ghép cặp vô hạn loa, các loa Boom Go 3i có thể kết hợp với nhau thành một hệ thống âm thanh đồng bộ thông qua tính năng AuraCast.

Theo thông số kỹ thuật, Boom Go 3i đạt chuẩn IP68 về khả năng chống nước và chống bụi cao nhất trong ngành, tức loa có thể hoạt động ổn định trong nhiều môi trường khác nhau như bãi biển, hồ bơi đến những chuyến trekking. Loa cũng có khả năng chịu rơi từ độ cao khoảng 1m.

Boom Go 3i có thời lượng pin lên tới 24 giờ, theo công bố của nhà sản xuất. Không chỉ là loa, Boom Go 3i còn có thể hoạt động như một pin dự phòng, giúp sạc điện thoại trong những tình huống cấp thiết.

Khả năng sạc ngược cho thiết bị khác.

Sản phẩm tích hợp hệ thống đèn LED đồng bộ theo nhạc với nhiều chế độ ánh sáng khác nhau. Người dùng có thể tùy chỉnh hiệu ứng ánh sáng trực tiếp trên ứng dụng soundcore để phù hợp với từng không gian và cảm xúc.

Đèn LED tích hợp.

Anker Soundcore Boom Go 3i có giá tham khảo khoảng 1,7 triệu đồng.