Đây là chiếc smartphone có thể làm lu mờ iPhone 17 Pro Max

Những thông tin rò rỉ mới nhất cho thấy chiếc flagship sắp ra mắt của Xiaomi có thể sở hữu thiết kế màn hình ấn tượng đến mức khiến viền màn hình của các đối thủ lớn, bao gồm cả dòng iPhone cao cấp, trở nên kém nổi bật hơn. Nếu các tin đồn này trở thành sự thật, chiếc Xiaomi 18 Pro Max có thể thiết lập một chuẩn mực mới cho thiết kế màn hình smartphone cao cấp trong năm tới.

Xiaomi 17 Pro. Ảnh: Xiaomi

Dù còn khá sớm để nói về thế hệ flagship kế tiếp của Xiaomi, nhưng các thông tin rò rỉ đã bắt đầu xuất hiện dày đặc trong thời gian gần đây. Trước đó, giới công nghệ đã nghe đến những tin đồn về việc nâng cấp đáng kể hệ thống camera trên dòng Xiaomi 18, cùng một số chi tiết ban đầu liên quan đến màn hình của toàn bộ series. Và giờ đây, những thông tin chi tiết hơn về một trong các mẫu máy lớn nhất của dòng sản phẩm này đang dần lộ diện.

Màn hình mới với viền siêu mỏng

Theo thông tin được chia sẻ bởi leaker nổi tiếng Digital Chat Station trên mạng xã hội Trung Quốc, Xiaomi đang chuẩn bị một số nâng cấp đáng chú ý cho màn hình của mẫu Xiaomi 18 Pro.

Cụ thể, thiết bị này có thể được trang bị màn hình OLED phẳng công nghệ LIPO kích thước khoảng 6,9 inch. Điểm nổi bật nhất nằm ở thiết kế viền màn hình cực kỳ mỏng và đối xứng. Công nghệ LIPO (Low-Injection Pressure Overmolding) cho phép các nhà sản xuất giảm đáng kể độ dày của phần viền, từ đó tạo ra trải nghiệm hiển thị gần như tràn toàn bộ mặt trước.

Theo nguồn tin rò rỉ, độ dày viền của mẫu flagship mới thậm chí còn mỏng hơn thế hệ trước là Xiaomi 17 Pro Max, vốn đã rất ấn tượng với viền chỉ khoảng 1,18mm. Nếu con số này tiếp tục được giảm xuống, Xiaomi có thể vượt qua nhiều đối thủ lớn trong cuộc đua thiết kế viền siêu mỏng.

Để dễ hình dung, viền màn hình của iPhone 17 Pro Max được cho là khoảng 1,36mm. Điều đó có nghĩa là nếu Xiaomi đạt được mục tiêu của mình, flagship mới của hãng hoàn toàn có thể khiến viền màn hình của iPhone trông “dày” hơn khi đặt cạnh nhau.

Không chỉ tập trung vào thiết kế, Xiaomi cũng được cho là sẽ cải thiện khả năng hiển thị của tấm nền. Màn hình mới có thể hỗ trợ dải màu chuẩn BT.2020, tiêu chuẩn màu sắc cao cấp thường được dùng trong các nội dung video HDR và điện ảnh kỹ thuật số. Điều này giúp hình ảnh hiển thị sống động và chính xác hơn.

Ngoài ra, màn hình của máy cũng được cho là vẫn duy trì khả năng giảm độ sáng xuống mức cực thấp, khoảng 1 nit trong điều kiện ánh sáng yếu. Đây là một tính năng hữu ích khi sử dụng điện thoại vào ban đêm, giúp giảm mỏi mắt và mang lại trải nghiệm dễ chịu hơn.

Các thông số còn lại nhiều khả năng sẽ bao gồm độ phân giải 2K cùng tần số quét 120Hz, những yếu tố gần như đã trở thành tiêu chuẩn đối với các smartphone cao cấp hiện nay.

Một tính năng phần cứng bí ẩn

Không dừng lại ở đó, leaker Digital Chat Station còn hé lộ rằng Xiaomi đang chuẩn bị một tính năng phần cứng hoàn toàn mới cho thiết bị này. Tuy nhiên, nguồn tin không cung cấp thêm chi tiết cụ thể về công nghệ đó.

Một số chuyên gia trong ngành cho rằng Xiaomi có thể đang thử nghiệm công nghệ màn hình bảo mật tương tự tính năng Privacy Display của Samsung. Công nghệ này cho phép giới hạn góc nhìn của màn hình, khiến nội dung hiển thị chỉ rõ ràng khi nhìn trực diện, trong khi những người đứng hai bên sẽ khó có thể nhìn thấy.

Nếu Xiaomi thực sự áp dụng giải pháp này, đây có thể trở thành một điểm khác biệt đáng chú ý trên các flagship tương lai của hãng, đặc biệt trong bối cảnh người dùng ngày càng quan tâm đến quyền riêng tư khi sử dụng thiết bị di động.

Thực tế, chính Digital Chat Station cũng từng cho biết nhiều nhà sản xuất smartphone Trung Quốc đang tích cực nghiên cứu công nghệ màn hình bảo mật này và Xiaomi có thể là một trong những hãng tiên phong đưa nó lên sản phẩm thương mại.

Cấu hình mạnh và pin “khủng”

Theo các tin đồn hiện tại, Xiaomi dự kiến sẽ ra mắt dòng flagship mới tại Trung Quốc vào khoảng tháng 9 năm nay. Hãng được cho là tiếp tục duy trì chiến lược đặt tên tương tự như Apple đã làm, với các mẫu như Xiaomi 18 Pro và Xiaomi 18 Pro Max, tương tự cách Apple xây dựng hệ sinh thái sản phẩm iPhone.

Về cấu hình, các thiết bị cao cấp trong dòng Xiaomi 18 có thể sử dụng vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6 của Qualcomm. Con chip này được cho là sẽ sản xuất trên tiến trình 2nm tiên tiến, hứa hẹn mang lại hiệu năng vượt trội cùng khả năng tiết kiệm năng lượng tốt hơn đáng kể so với thế hệ hiện tại.

Ngoài ra, các tin đồn cũng cho rằng máy có thể được trang bị hệ thống camera độ phân giải cực cao, thậm chí là hai cảm biến 200MP. Nếu điều này trở thành hiện thực, Xiaomi sẽ tiếp tục đẩy mạnh cuộc đua megapixel trong phân khúc smartphone cao cấp.

Dung lượng pin cũng là một điểm đáng chú ý. Một số nguồn tin cho biết thiết bị có thể sở hữu viên pin khổng lồ với dung lượng vượt 7.000 mAh, con số hiếm thấy trên các smartphone flagship hiện nay.

Trong bối cảnh thị trường smartphone toàn cầu đang đối mặt với nhiều dự báo ảm đạm, Xiaomi dường như vẫn tỏ ra khá tự tin với chiến lược sản phẩm của mình. Hãng có thể tung ra một loạt thiết bị cao cấp với cấu hình mạnh mẽ và công nghệ mới nhằm thu hút người dùng.

Tuy nhiên, vấn đề giá bán vẫn là yếu tố quan trọng. Nếu các tin đồn về việc tăng giá flagship trong năm tới trở thành sự thật, Xiaomi sẽ phải cân bằng giữa việc mang đến công nghệ tiên tiến và duy trì mức giá đủ hấp dẫn.