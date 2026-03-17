Sốc với cách "đãi vàng" với chi phí cực rẻ từ đống đồ điện tử cũ kĩ

Khi nhắc đến khai thác vàng, người ta thường nghĩ đến những phu vàng đãi cát ở bờ suối dưới cái nắng gắt gao. Nhưng vào năm 2026, quy trình này đã tiến xa hơn thế rất nhiều khi các nhà nghiên cứu đã phát triển thành công phương pháp thu hồi vàng từ chính đống rác thải điện tử trong nhà bạn.

Ảnh minh họa.

Công nghệ từ... sữa

Một nghiên cứu mới trên tạp chí Advanced Materials đã mô tả quy trình thu hồi vàng bằng các sợi nano protein amyloid. Điều bất ngờ là những sợi này được chiết xuất từ váng sữa. Với cấu trúc siêu nhỏ và bề mặt tiếp xúc lớn, chúng có khả năng "lọc" vàng một cách chính xác từ các bảng mạch máy tính đã được hòa tan. Kết quả cuối cùng là những mẩu vàng có độ tinh khiết cực cao.

Điểm gây sốc nhất chính là chi phí. Phương pháp này chỉ tốn khoảng 1,10 USD (khoảng 29.000 đồng) để thu hồi 1 gram vàng, trong khi giá trị thị trường của vàng 22-carat (vàng 916) hiện nay ở Việt Nam là 4,2 - 4,5 triệu đồng cho mỗi gram

Không chỉ rẻ, quy trình này còn thân thiện với môi trường hơn hẳn so với khai thác truyền thống vì sử dụng ít chất hữu cơ hơn và tạo ra ít chất thải hơn. Đặc biệt, lớp gel protein dùng để chiết xuất vàng có thể tái sử dụng, tạo nên một mô hình kinh tế tuần hoàn hoàn hảo, đó là biến rác thải thực phẩm và rác thải điện tử thành vật chất có giá trị cao.

Tại sao điện thoại lại cần đến vàng?

Một chiếc điện thoại thông minh thông thường chứa từ 7 - 34 miligam vàng trong bảng mạch và các đầu kết nối. Vàng được ưu tiên sử dụng vì ba đặc tính:

- Dẫn điện cực tốt.

- Bền bỉ, không bị ăn mòn theo thời gian.

- Dễ dàng tạo hình thành các sợi dây siêu mảnh mà không bị đứt gãy.

Các bảng mạch điện tử đều có chứa vàng nguyên chất.

Chính vì vậy, vàng là vật liệu lý tưởng để đảm bảo tín hiệu truyền tải ổn định và kéo dài tuổi thọ cho các thiết bị công nghệ cao từ điện thoại, máy tính cho đến các thiết bị quân sự hay tàu vũ trụ của NASA.

Dù lượng vàng trong mỗi thiết bị là rất nhỏ, nhưng với hàng triệu thiết bị bị vứt bỏ mỗi năm, giá trị tổng cộng của chúng là một con số khổng lồ. Thay vì vứt bỏ, đống đồ cũ trong ngăn kéo của bạn thực sự là một "mỏ vàng" tiềm năng theo đúng nghĩa đen.