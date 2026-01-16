Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G trang bị camera "khủng" 200MP, giá dưới 13 triệu đồng

Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G là mẫu smartphone cao cấp trong thế hệ Redmi Note 15 series mới, hướng đến người dùng cần một thiết bị bền bỉ, hiệu năng mạnh và nhiều tính năng hiện đại. So với các phiên bản khác trong cùng dải sản phẩm, Redmi Note 15 Pro+ 5G là chiếc điện thoại tầm trung cân bằng giữa nhiều yếu tố.

Redmi Note 15 series có thiết kế như nhau cho mọi phiên bản, kể cả Note 15 Pro+ 5G.

Thiết kế

Redmi Note 15 Pro+ 5G tạo ấn tượng ngay từ lần cầm đầu tiên nhờ màn hình CrystalRes AMOLED rộng 6,83-inches độ phân giải 1,5K. Không gian hiển thị rộng rãi, màu sắc hài hòa, độ sáng cao giúp việc xem video, lướt mạng xã hội hay đọc tin tức ngoài trời đều rất dễ chịu. Viền màn hình mỏng, cảm giác sử dụng khá hiện đại so với mặt bằng chung.

Hãng sản xuất đặc biệt chú trọng độ bền cho mẫu máy này. Mặt trước được bảo vệ bằng kính Corning Gorilla Glass Victus 2, kết hợp cấu trúc gia cố theo chuẩn “Redmi Titan”. Mặt lưng làm từ vật liệu sợi thủy tinh giúp tăng khả năng chịu lực và chống trầy. Trong quá trình dùng hằng ngày, người viết thử để máy chung túi với chìa khóa và các vật dụng kim loại, nhưng không có vết xước nào dễ thấy.

Khả năng kháng nước và bụi đạt các chuẩn IP66/IP68/IP69/IP69K mang lại sự yên tâm lớn. Người viết từng sử dụng máy dưới mưa, làm đổ nước lên màn hình hay rửa nhanh dưới vòi nước, thiết bị vẫn hoạt động bình thường. Tính năng Wet Touch 2.0 đặc biệt hữu ích khi màn hình bị ướt, cảm ứng vẫn nhận diện tốt. Trải nghiệm nhắn tin ngay sau khi rửa tay hay dùng máy cạnh hồ bơi cho thấy công nghệ này thực sự phát huy hiệu quả.

Hiệu năng

Sức mạnh của Redmi Note 15 Pro+ 5G đến từ vi xử lý Snapdragon 7s Gen 4 tiến trình 4nm và 12GB RAM vật lý. Trong thực tế sử dụng, máy đáp ứng mượt mà từ các tác vụ cơ bản đến nặng. Giao diện HyperOS được tối ưu tốt, các hiệu ứng diễn ra mượt, tạo cảm giác dễ chịu khi sử dụng lâu dài.

Người viết thường mở cùng lúc nhiều ứng dụng như mạng xã hội, trình duyệt với hàng loạt tab, YouTube phát video 4K và cả game, máy vẫn chuyển đổi nhanh, không có độ trễ đáng kể. Với các nhu cầu công việc như chỉnh sửa ảnh, dựng video ngắn, họp trực tuyến hay đa nhiệm liên tục, Redmi Note 15 Pro+ 5G cũng đều xử lý trơn tru.

Thử nghiệm với Liên Quân Mobile và PUBG Mobile ở mức đồ họa cao trong gần một giờ, máy duy trì khung hình ổn định. Hệ thống tản nhiệt IceLoop giúp nhiệt độ chỉ tăng nhẹ, không xảy ra hiện tượng quá nóng. Tuy nhiên, sau nhiều giờ chơi game liên tục, hiệu năng có giảm đi một chút, cần cho máy có thời gian nghỉ trước khi trở lại.

Một số thông tin cấu hình máy.

Camera

Máy được trang bị cảm biến chính 200MP ISOCELL HPE thế hệ mới kích thước 1/1.4 inch, mang lại chất lượng ảnh tương xứng với tầm giá. Trong điều kiện đủ sáng, chế độ chụp 200MP cho độ chi tiết cao. Người viết thử chụp các tòa nhà, phong cảnh thành phố rồi phóng to, từng chi tiết chữ nhỏ vẫn đọc được dù có mờ, nhòe.

Hệ thống zoom với 5 tiêu cự linh hoạt giúp việc chụp ảnh đa dụng hơn. Ở mức 2x và 4x, ảnh vẫn giữ được độ sắc nét nhờ AI kết hợp phần cứng. Ấn tượng là khi chụp chân dung ở tiêu cự 2x, kết quả cho hiệu ứng xóa phông hài hòa nhưng tông màu có hơi nhạt hơn so với camera chính siêu nét.

Khả năng chụp đêm của máy cũng đáng khen. Trong các buổi chụp đường phố thiếu sáng, ảnh giữ chi tiết tốt, kiểm soát nhiễu hiệu quả và tái tạo ánh đèn trung thực. Người viết đánh giá cao khả năng cân bằng giữa độ sáng và độ nét, nhưng vẫn chưa thể khắc phục triệt để hiện tượng bệt màu của smartphone tầm trung.

Cận cảnh cụm camera của Redmi Note 15 Pro+ 5G.

Các công cụ AI

Trải nghiệm AI là điểm nhấn đáng chú ý trên Redmi Note 15 Pro+ 5G. Xiaomi tích hợp nhiều công cụ thông minh phục vụ cả công việc lẫn giải trí, không chỉ mang tính trình diễn.

Trong đó, AI Recorder kết hợp AI Speech Recognition giúp ghi âm cuộc họp rồi chuyển thành văn bản tự động. Người viết đã dùng tính năng này để ghi chú phỏng vấn, kết quả nhận diện giọng nói khá chính xác và tiết kiệm rất nhiều thời gian. Hay AI Writing cũng hữu ích khi hỗ trợ soạn thảo nhanh chỉ với vài từ khóa.

AI Interpreter thì cho khả năng dịch hội thoại theo thời gian thực. Khi trao đổi với đối tác nước ngoài, tính năng này giúp hiểu nội dung nhanh mà không cần ứng dụng bên thứ ba. AI Subtitles tự động tạo phụ đề khi xem video bằng ngôn ngữ khác, hỗ trợ tốt cho việc học tập.

Bên cạnh đó, Circle to Search with Google là tiện ích thú vị: Chỉ cần khoanh tròn một vật thể trên màn hình, hệ thống lập tức tìm kiếm thông tin liên quan. Cũng trong mảng xử lý hình ảnh, AI Erase Pro giúp xóa vật thể thừa hiệu quả, AI Imaging Enhancement tối ưu màu sắc, còn AI Remove Reflection loại bỏ bóng phản chiếu khi chụp qua kính.

Pin

Pin là yếu tố tạo nên sự khác biệt lớn của Redmi Note 15 Pro+ 5G. Máy sử dụng viên pin Silicon Carbon dung lượng 6.500mAh kết hợp sạc nhanh HyperCharge 100W.

Với nhu cầu sử dụng thực tế gồm lướt web, xem YouTube, chụp ảnh, dùng mạng xã hội và chơi game khoảng 30 phút mỗi ngày, máy dễ dàng trụ gần 2 ngày. Rất nhiều ngày, người viết rút sạc từ sáng sớm và đến tối hôm sau vẫn còn hơn 20% pin.

Về tốc độ sạc, thử nghiệm sạc từ khoảng 10% lên đầy chỉ mất gần 40 phút. Những lúc bận rộn, chỉ cần cắm sạc 15 phút đã có đủ pin để dùng thêm nửa ngày, rất kỳ tiện lợi cho nhịp sống vội vã. Tính năng sạc ngược 22.5W cũng rất hữu dụng, để sạc tạm cho tai nghe và chiếc điện thoại khác khi cần gấp.

Qua trải nghiệm thực tế, người viết đánh giá đây là lựa chọn phù hợp cho những ai cần một thiết bị bền bỉ về ngoại hình để sử dụng lâu dài, đáp ứng vừa phải công việc và giải trí ở mức cơ bản.