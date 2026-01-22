Xiaomi 18 và dấu hiệu cho thấy cuộc chơi đã thay đổi

Các báo cáo chỉ ra rằng, Xiaomi 18 sẽ mang đến nâng cấp mạnh về camera, giúp thu hẹp khoảng cách với các bản Pro và Ultra vốn lâu nay chiếm ưu thế về tính năng.

Camera tele kính tiềm vọng sẽ đưa Xiaomi 18 "lên đỉnh".

Điểm đáng chú ý nhất trong nâng cấp của Xiaomi 18 nằm ở việc bổ sung camera tele kính tiềm vọng 5x, lần đầu xuất hiện trên phiên bản tiêu chuẩn của dòng Xiaomi. Trước đó, Xiaomi 17 chỉ sử dụng camera zoom quang 2,6x, đủ để đáp ứng nhu cầu chụp chân dung nhưng hạn chế khi chụp vật thể ở khoảng cách xa.

Việc chuyển sang zoom quang 5x được đánh giá là thay đổi lớn, đưa Xiaomi 18 tiệm cận các đối thủ cao cấp như Samsung hay Apple – những hãng vẫn giữ công nghệ zoom mạnh cho các phiên bản cao hơn.

Không chỉ camera, loạt rò rỉ cho thấy Xiaomi đang hướng tới chuẩn hóa tính năng cao cấp trên toàn bộ dòng Xiaomi 18. Cụ thể, tất cả các model có thể đều được trang bị cảm biến vân tay siêu âm 3D, thay cho cảm biến quang học truyền thống, cùng sạc không dây và chuẩn chống nước, bụi cao, nhiều khả năng đạt IP69.

Một chi tiết gây chú ý khác là màn hình phụ ở mặt lưng, vốn từng xuất hiện trên Xiaomi 17 Pro. Trái với đồn đoán cho rằng đây chỉ là thử nghiệm, lãnh đạo Xiaomi đã xác nhận tính năng này sẽ tiếp tục được phát triển, thậm chí có thể mở rộng sang bản tiêu chuẩn của Xiaomi 18. Công ty thậm chí định hướng tích hợp AI vào thiết kế màn hình phụ để tăng tính hữu dụng.

Sản phẩm cũng sở hữu nhiều thông số kỹ thuật đáng gờm.

Về hiệu năng, Xiaomi 18 nhiều khả năng sẽ nằm trong nhóm smartphone đầu tiên sử dụng chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 của Qualcomm. Con chip này được đồn đoán sản xuất trên tiến trình 2 nm, hứa hẹn cải thiện hiệu suất và khả năng kiểm soát nhiệt so với thế hệ trước.

Dù các thông tin hiện tại vẫn chỉ dừng ở mức rò rỉ sớm, giới quan sát cho rằng Xiaomi đang thay đổi chiến lược nhằm không còn để bản tiêu chuẩn “lép vế” so với Ultra. Nếu giữ được các nâng cấp trên, Xiaomi 18 có thể trở thành một trong những mẫu flagship cân bằng nhất phân khúc.

Theo kế hoạch, Xiaomi 18 dự kiến ra mắt tại Trung Quốc vào tháng 10/2026. Trong trường hợp không thể chờ đợi, người dùng có thể tìm đến dòng Xiaomi 17, vốn đang được mở bán dần tại nhiều thị trường.