iPhone Fold là smartphone gập đầu tiên đạt đến cảnh giới này

Thay vào đó, hãng tập trung vào việc phát triển và ra mắt những sản phẩm tốt nhất, ngay cả khi điều đó có nghĩa người dùng phải chờ đợi nhiều năm so với các đối thủ. Điều này đã được chứng minh qua sự thành công của iPod và iPhone, khi Apple gia nhập thị trường muộn nhưng nhanh chóng chiếm lĩnh nhờ vào thiết kế vượt trội.

Apple sẽ hoàn thiện iPhone Fold giống như những gì đã làm với các sản phẩm của hãng trước đây.

Hướng đến tương lai, Apple đang chuẩn bị cho một bước đột phá trong lĩnh vực smartphone với màn hình gập. Mặc dù công nghệ này không còn mới mẻ, đặc biệt khi Samsung đã ra mắt các mẫu Galaxy Z Fold và Z Flip hơn sáu năm trước, thị trường vẫn chưa thực sự bùng nổ. Một trong những lý do chính là các thiết bị màn hình gập thường gặp vấn đề về nếp gấp tại điểm uốn khiến nhiều người tiêu dùng e ngại khi lựa chọn.

Tuy nhiên, iPhone gập được cho là sẽ khắc phục được vấn đề này với thiết kế không nếp nhăn. Theo thông tin từ chuỗi cung ứng, tờ Economic Daily News cho biết Apple đã tìm ra giải pháp cho vấn đề này, và iPhone gập có thể trở thành sản phẩm đầu tiên trên thị trường sở hữu “thiết kế không nếp nhăn”.

Tin đồn về việc Apple nghiên cứu thiết kế iPhone không nếp nhăn đã xuất hiện trong vài tháng qua, và báo cáo mới nhất cho thấy công nghệ này đã tiến triển vượt bậc, không còn ở giai đoạn thử nghiệm mà đã chuyển sang quy trình xác minh kỹ thuật và sản xuất hàng loạt. Đặc biệt, đối tác sản xuất của Apple là Foxconn đã dành riêng một dây chuyền sản xuất cho iPhone gập, có thể mang tên iPhone Fold.

Cách Apple tạo ra iPhone Fold không nếp nhăn

Giải pháp chống nhăn của Apple được cho là sử dụng một tấm kim loại tích hợp vào màn hình, giúp phân bổ và kiểm soát ứng suất uốn, từ đó giảm thiểu khả năng xuất hiện nếp nhăn. Nhà phân tích Ming-chi Kuo đã chỉ ra rằng quy trình sản xuất sẽ sử dụng công nghệ khoan laser để tạo ra các cấu trúc vi mô, từ đó tăng cường khả năng chống nhăn.

iPhone Fold sẽ ra mắt thị trường vào tháng 9 năm sau?

Bên cạnh đó, các thành phần bản lề của iPhone Fold có thể được làm từ Liquidmetal - một vật liệu nhẹ nhưng có độ bền cao gấp 2,5 lần so với hợp kim titan. Các thông số kỹ thuật khác được đồn đoán bao gồm modem C2 của Apple giúp tăng tốc độ mạng trong khi tiết kiệm pin.

Về mặt thiết kế, iPhone Fold sẽ mở theo chiều ngang trông giống như một chiếc iPad thu nhỏ khi mở ra, và khi gập lại sẽ có hình dáng giống như hai chiếc iPhone Air xếp chồng lên nhau. Việc xác thực người dùng sẽ thông qua mô-đun Touch ID ở cạnh bên thay vì Face ID.

Nếu không có trục trặc nào trong quá trình sản xuất, nhiều người dự đoán Apple sẽ ra mắt iPhone Fold vào tháng 9/2026.