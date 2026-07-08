Nhiều người vô tình làm hại điều hòa vì không biết “quy tắc 3 phút”

Khi nắng nóng mùa hè đang hoành hành khắp Việt Nam, nhiều người có xu hướng điều chỉnh điều hòa xuống mức nhiệt thấp hơn để tìm kiếm sự mát mẻ. Mặc dù vậy, hành động này không đơn giản như tưởng tượng, bởi bên trong điều hòa có một quy trình phức tạp diễn ra, dẫn đến sự ra đời của “quy tắc 3 phút”.

Máy điều hòa không khí treo tường hiện đại.

Quy tắc này liên quan đến cách thức hoạt động của máy nén trong hệ thống điều hòa không khí (HVAC). Cụ thể, quy tắc 3 phút quy định thời gian khởi động lại của máy nén sau khi tắt, thường là từ 3 đến 5 phút. Hệ thống này quản lý hoạt động của máy nén thông qua các chu kỳ được định thời gian, liên kết với yêu cầu của bộ điều nhiệt. Đây là cách giúp hạn chế tốc độ bật và tắt của máy nén, tránh tình trạng khởi động quá nhanh sau khi tắt.

Khoảng thời gian chờ 3 phút là cần thiết để ngăn ngừa việc điều hòa bật tắt quá thường xuyên, điều này có thể gây áp lực cơ học lên hệ thống và làm giảm hiệu suất hoạt động. Nếu không tuân thủ quy tắc này, không chỉ hiệu suất của điều hòa bị ảnh hưởng, mà còn có thể dẫn đến tình trạng không khí trong nhà vừa mát vừa ẩm, và sự không đồng đều về nhiệt độ giữa các phòng.

Vai trò của máy nén trong điều hòa không khí

Máy nén là bộ phận chính của hệ thống điều hòa không khí, có nhiệm vụ tuần hoàn chất làm lạnh. Quá trình này diễn ra khi khí chất làm lạnh được nén từ áp suất thấp lên áp suất cao, cho phép nhiệt được giải phóng qua dàn ngưng tụ. Khi đó, không khí mát sẽ được đưa trở lại trong nhà.

Máy làm mát bay hơi kiểu "đầm lầy" gắn trên tường.

Ngoài máy nén, còn có các giải pháp thay thế như máy làm mát bay hơi, sử dụng sự bay hơi của nước để làm mát không khí. Hệ thống này hoạt động bằng cách hút không khí ngoài trời qua các tấm thấm nước, từ đó mang lại không khí trong lành cho ngôi nhà. Mặc dù tiết kiệm năng lượng hơn, máy làm mát bay hơi cần nguồn nước liên tục và thường hoạt động hiệu quả nhất ở những vùng khí hậu khô ráo.

Một công nghệ khác là máy bơm/máy làm mát nhiệt hấp thụ, không sử dụng máy nén mà thay vào đó sử dụng chu trình amoniac-nước để truyền nhiệt. Hệ thống này thường được lắp đặt trong các môi trường dân cư hoặc thương mại lớn, cho phép không gian được làm mát khi nhiệt được truyền ra ngoài.