Đặt điều hòa sai vị trí còn tệ hơn không lắp

Khi mùa hè đến, điều hòa không khí trở thành thiết bị không thể thiếu trong mỗi gia đình. Tuy nhiên, việc chọn mua một chiếc điều hòa tốt chỉ là bước khởi đầu. Thách thức thực sự nằm ở cách lắp đặt đúng cách. Nhiều người thường mắc sai lầm khi quyết định vị trí treo máy, dẫn đến giảm sự thoải mái và tăng mức tiêu thụ năng lượng.

Theo chia sẻ từ một chuyên gia trong ngành, sự thoải mái không chỉ phụ thuộc vào công suất của điều hòa mà còn vào cách phân phối không khí. Dưới đây là ba điểm chính cần lưu ý khi lắp đặt máy điều hòa, trong đó nhiều gia đình có thể gặp phải sai lầm.

Tránh lắp đặt gần tường và đồ nội thất

Việc lắp đặt điều hòa gần tường hoặc đồ nội thất có thể tạo ra “đường dẫn khí ngắn”, khiến luồng khí lạnh không hòa trộn với không khí trong phòng, tạo ra các đảo nhiệt. Hướng luồng khí trực tiếp vào giường hoặc ghế sofa cũng gây khó chịu. Để khắc phục, nên lắp đặt máy sao cho luồng khí hướng về phía hành lang hoặc phần dài nhất của căn phòng, với các cánh hướng gió hướng lên trên để không khí mát lan tỏa đều.

Tránh ánh nắng trực tiếp

Lắp đặt máy trên bức tường tiếp xúc với ánh nắng mặt trời sẽ làm tăng nhiệt độ tường, khiến điều hòa hoạt động quá tải và tiêu tốn nhiều điện năng. Nên chọn bức tường trung tính, không tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng, hoặc sử dụng rèm cách nhiệt để giảm tác động của nhiệt.

Ngăn ngừa rò rỉ bên trong

Việc lắp đặt ống dẫn nước ngưng tụ không đúng cách có thể dẫn đến rò rỉ và ẩm mốc. Để tránh tình trạng này, ống thoát nước nên có độ dốc tối thiểu 2% hướng ra ngoài và đường đi càng ngắn, thẳng càng tốt. Trước khi khoan tường, hãy phân tích kỹ lưỡng hướng gió, ánh nắng và độ dốc của đường thoát nước.

Với những lưu ý trên, việc lắp đặt máy điều hòa không chỉ giúp tạo ra môi trường thoải mái mà còn tiết kiệm chi phí điện năng một cách hiệu quả.