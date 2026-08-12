iPhone Ultra đầu tiên chưa ra mắt, iPhone Ultra 3 đã lộ thông tin

Theo nhà phân tích Mark Gurman từ Bloomberg, Apple đang lên kế hoạch cho thế hệ thứ ba của dòng iPhone màn hình gập, thời điểm ra mắt dự kiến ​​sớm nhất là vào năm 2028.

Ảnh concept iPhone Ultra.

Ông Gurman cho biết, mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên sẽ được "thay đổi thiết kế mang tính cách mạng thực sự" trong năm nay, đồng thời Apple đã có lộ trình phát triển kéo dài thêm hai thế hệ nữa sau đó. Gurman tiết lộ rằng mẫu iPhone Ultra 2 dự kiến ​​ra mắt vào năm 2027, tiếp nối bởi phiên bản thứ ba sớm nhất là vào năm 2028.

Mẫu iPhone màn hình gập thế hệ thứ ba - iPhone Ultra 3 sẽ sở hữu màn hình lớn hơn một chút ở cả mặt trong và mặt ngoài so với các thế hệ tiền nhiệm. Mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên dự kiến ​​ra mắt với màn hình trong 7,8 inch và màn hình ngoài 5,5 inch.

Đây là báo cáo đầu tiên đề cập đến iPhone Ultra 3, qua đó kéo dài lộ trình phát triển iPhone màn hình gập của Apple thêm một năm so với các thông tin trước đó.

Ảnh concept iPhone Ultra.

Mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên dự kiến ​​ra mắt trong năm nay với thiết kế siêu mỏng, sử dụng Touch ID thay vì Face ID, trang bị chip A20, modem C2 và mang tên gọi "iPhone Ultra" với mức giá từ 2.000 USD (khoảng 52 triệu đồng).

Trong khi đó, theo nguồn tin rò rỉ "Digital Chat Station" trên mạng xã hội Weibo, mẫu iPhone Ultra 2 đã được phát triển. Nguồn tin cũng cho hay, dự án "iPhone Ultra 2" đã chính thức được phê duyệt và nhiều khả năng sẽ tái sử dụng màn hình của mẫu thế hệ đầu tiên. iPhone Ultra 2 dự kiến ​​ra mắt vào mùa thu năm 2027, cùng thời điểm với chiếc iPhone kỷ niệm 20 năm.