iPhone Ultra đã sẵn sàng bán ra vào mùa thu này

Những đồn đoán về chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple tiếp tục xuất hiện với tần suất dày đặc khi thời điểm ra mắt dự kiến vào mùa thu đang đến gần. Báo cáo mới từ chuỗi cung ứng cho thấy, Apple đã giải quyết phần lớn các vấn đề kỹ thuật liên quan đến bản lề – bộ phận thách thức lớn nhất trên một thiết bị màn hình gập.

Theo nguồn tin từ The Elec, Apple đã hoàn tất việc xác nhận các thông số kỹ thuật quan trọng của iPhone Fold, bao gồm màn hình, khung máy và hệ thống cơ khí. Sau khi đánh giá các linh kiện đáp ứng yêu cầu về chất lượng và độ bền, hãng đang chuyển sang giai đoạn chuẩn bị sản xuất hàng loạt.

Ảnh concept iPhone Ultra.

Thông tin này nối tiếp quá trình sản xuất thử nghiệm đầu tiên diễn ra vào tháng 4 theo đúng kế hoạch. Đối tác lâu năm của Apple - Foxconn sẽ đảm nhận lô sản xuất đầu tiên, hoạt động sản xuất quy mô lớn dự kiến bắt đầu vào cuối tháng 7.

Một trong những chi tiết nhận được nhiều sự chú ý nhất là bản lề của iPhone Fold. Trong nhiều tháng qua, đây liên tục là chủ đề xuất hiện trong các tin đồn, bởi bản lề đóng vai trò quyết định đến độ bền và trải nghiệm sử dụng của điện thoại gập.

Theo các nguồn tin từ Đài Loan, trong giai đoạn thử nghiệm độ bền với hàng triệu lần đóng mở, bản lề từng phát sinh tiếng động nhẹ. Ngoài ra, một số công đoạn lắp ráp cũng ghi nhận sai số lớn hơn dự kiến, ảnh hưởng đến độ chính xác của sản phẩm. Tuy nhiên, nguồn tin này cho biết phần lớn các vấn đề kỹ thuật đã được khắc phục sau quá trình tối ưu thiết kế và sản xuất.

The Elec được đánh giá là có độ tin cậy tương đối cao đối với các thông tin liên quan đến chuỗi cung ứng.

Ảnh concept iPhone Ultra.

Những khó khăn xoay quanh bản lề từng làm dấy lên nhiều dự đoán rằng iPhone Fold có thể bị trì hoãn. Thậm chí, vào giữa tháng 6 đã xuất hiện tin đồn cho rằng Apple có thể công bố sản phẩm vào mùa thu năm 2026 nhưng phải đến năm 2027 mới chính thức mở bán.

Trước đó, các báo cáo hồi tháng 4 cho biết những bài kiểm tra ban đầu đã phát hiện một số lỗi kỹ thuật trên nguyên mẫu của thiết bị. Sang tháng 5, các nguồn tin tiếp tục đề cập đến việc cơ cấu bản lề gặp lỗi sau nhiều lần đóng mở liên tục trong quá trình thử nghiệm độ bền.

Ở chiều ngược lại, một số nguồn tin rò rỉ trên Weibo lại cho rằng thiết kế bản lề của Apple có thể trở thành tiêu chuẩn mới của ngành công nghiệp điện thoại màn hình gập. Theo nhận định này, các "đối thủ" có thể phát triển những thiết kế tương tự hoặc áp dụng các giải pháp tương đương không vi phạm bằng sáng chế.

Cũng trong tháng 5, một báo cáo khác lại đề cập đến khó khăn trong quá trình tích hợp linh kiện lên bảng mạch, khiến các thông tin trái chiều về tiến độ phát triển iPhone Fold tiếp tục xuất hiện.

Giới quan sát cho rằng thời điểm từ sau Hội nghị WWDC đến trước sự kiện ra mắt iPhone vào tháng 9 luôn là giai đoạn xuất hiện nhiều tin đồn nhất trong năm đối với các sản phẩm Apple. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật tin tức về iPhone Ultra tới quý độc giả trong các tin bài tiếp theo.