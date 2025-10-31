Khi iPhone Pro Max không còn là lựa chọn khôn ngoan cho mọi người

Apple cũng có một số sản phẩm siêu cao cấp, trong đó iPhone 17 Pro Max hiện đang là sản phẩm nổi bật nhất. Tuy nhiên, một điều thú vị là không phải ai cũng sẵn sàng mua phiên bản Pro Max, ngay cả khi đó là những người dùng iPhone lâu năm, thậm chí một blogger công nghệ. Có nhiều lý do cho sự lựa chọn này mà người dùng hoàn toàn có thể suy nghĩ đến các bản thấp hơn, như iPhone 17 hoặc 17 Pro.

Thời lượng sử dụng pin của các mẫu iPhone hiện nay là rất tốt, cho dù có phải là Pro Max hay không.

Thời lượng pin và hiệu suất

Thời lượng pin của các mẫu iPhone hiện nay đã đủ tốt để đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày. Dòng Pro Max có hai điểm mạnh chính: màn hình lớn và pin khủng. Tuy nhiên, thực tế là không phải ai cũng gặp khó khăn về thời lượng pin trên các mẫu iPhone khác. Dù có thể cần chuyển sang chế độ tiết kiệm năng lượng hoặc sử dụng bộ sạc dự phòng, hoạt động vẫn luôn được duy trì.

Lấy ví dụ với iPhone Air có thời lượng pin yếu nhất, chỉ đạt 27 giờ phát video liên tục, trong khi iPhone 17 có thời lượng 30 giờ, và 17 Pro và 17 Pro Max lần lượt đạt 33 giờ và 39 giờ. Đối với hầu hết người dùng, iPhone 17 cơ bản đã đủ đáp ứng nhu cầu, ngay cả khi so với chiếc iPhone 16 Pro năm ngoái.

Chỉ trong một số trường hợp đặc biệt, như khi đi du lịch quốc tế hoặc làm việc trong các tình huống khẩn cấp, thời lượng pin của iPhone Pro Max mới thực sự cần thiết. Tuy nhiên, trong những tình huống đó, pin dự phòng MagSafe có thể là giải pháp thực tế hơn.

Kích thước lớn có thể gây khó chịu khi cầm nắm.

Kích thước màn hình và tính tiện dụng

Màn hình lớn của Pro Max là một điểm thu hút, giúp việc gõ phím, duyệt web và xem video trở nên dễ dàng hơn. Tuy nhiên, lợi ích này không lớn như mong đợi. Chẳng hạn, Apple chưa hỗ trợ nhiều cửa sổ ứng dụng trên Pro Max, điều mà các thiết bị Samsung đã có từ lâu.

Kích thước của điện thoại cũng có thể là một nhược điểm. Ngay cả khi người dùng có bàn tay lớn và không gặp khó khăn khi cầm nắm, việc bỏ túi một chiếc iPhone 17 Pro Max có thể gây bất tiện. Đối với những người có túi nhỏ, việc này có thể trở thành một vấn đề lớn.

Giá trị thực tế và lựa chọn thông minh

Cuối cùng, số tiền dư ra từ việc không mua iPhone 17 Pro Max có thể được sử dụng tốt hơn cho các phụ kiện khác, như AirPods Pro hoặc bộ sạc MagSafe thứ hai. Mặc dù việc sở hữu một màn hình lớn và thời lượng pin dài là điều dễ chịu, điều đó không nhất thiết giúp người dùng làm việc hiệu quả hơn.

Giá trị thực tế mà iPhone 17 Pro Max mang lại không còn quá ấn tượng nữa.

Nhiều người có thể sẽ tốt hơn nếu chọn phiên bản iPhone 17 cơ bản và dành phần tiền còn lại cho một chiếc Apple Watch SE hoặc Series 11. Việc kiểm tra thông báo ngay trên cổ tay không chỉ tiện lợi mà còn có thể giúp họ duy trì sức khỏe tốt hơn.