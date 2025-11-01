Giá linh kiện iPhone 17 cho người dùng tự sửa chữa, thay thế

Apple vừa công bố dịch vụ tự sửa chữa linh kiện cho các mẫu iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max và iPhone Air. Đây là một phần trong nỗ lực của công ty nhằm làm cho sản phẩm của mình dễ sửa chữa hơn.

Store trực tuyến sửa chữa tự phục vụ của Apple hiện cung cấp linh kiện cho nhiều loại sản phẩm, và mới đây đã bổ sung các linh kiện cho dòng iPhone mới nhất. Người dùng có thể mua các linh kiện này để tự sửa chữa thiết bị của mình.

Dưới đây là bảng giá tham khảo cho các linh kiện sửa chữa của iPhone 17 và iPhone Air:

iPhone 17:

- Kính lưng: 4,18 triệu đồng

- Pin: 2,6 triệu đồng

- Màn hình: 8,6 triệu đồng

- Vỏ kèm pin: 6,2 triệu đồng

- Camera trước: 5,2 triệu đồng

iPhone 17 Pro và Pro Max:

- Kính lưng: 4,18 triệu đồng

- Pin: 3,1 triệu đồng

- Màn hình: 8,6 triệu đồng (Pro), 9,9 triệu đồng (Pro Max)

- Vỏ kèm pin: 7,9 triệu đồng

- Camera trước: 5,2 triệu đồng

iPhone Air:

- Kính lưng: 4,18 triệu đồng

- Pin: 3,1 triệu đồng

- Màn hình: 8,6 triệu đồng

- Vỏ kèm pin: 7,8 triệu đồng

- Camera trước: 5,2 triệu đồng

Lưu ý rằng giá cả có thể cao hơn đối với một số linh kiện ở các mẫu cao cấp. Với dịch vụ này, Apple hy vọng sẽ mang lại sự tiện lợi cho người dùng trong việc sửa chữa thiết bị của mình.