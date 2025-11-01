T. rex lộ “vết sẹo” hàng triệu năm tuổi, hé mở bí ẩn về cơ thể khủng long

Hình dạng khủng long được nhiều người trong chúng ta liên tưởng thông qua các mô tả trong những bộ phim nổi tiếng như “Công viên Kỷ Jura”. Mọi thứ bắt nguồn từ việc các nhà khoa học dựa vào hóa thạch xương và răng để hiểu biết về hình dạng của khủng long, trong khi mô mềm như cơ và mỡ đã bị thời gian làm biến mất, điều này dẫn đến việc thiếu sót thông tin quan trọng về hình dáng và chức năng sinh học của chúng.

Việc thiếu một số yếu tố có thể khiến cái nhìn về hình dáng T. rex khác xa với trong các bộ phim.

Giờ đây, nghiên cứu được công bố trên tạp chí Scientific Reports đã tập trung vào hóa thạch khủng long bạo chúa Tyrannosaurus rex (T. rex), hiện đang được lưu giữ tại Bảo tàng Hoàng gia Saskatchewan, Canada. Nhóm nghiên cứu gồm 5 nhà khoa học từ Đại học Regina (Canada) đã sử dụng một loạt các kỹ thuật hình ảnh tiên tiến để phân tích một xương sườn bị gãy của T. rex, từ đó cung cấp cái nhìn hiếm hoi về các quá trình sinh học bên trong của loài khủng long này.

Được biết, hóa thạch T. rex trong nghiên cứu có một xương sườn gần lành lại, điều này đã thu hút sự chú ý của các nhà nghiên cứu. Họ đã phải đối mặt với hai thách thức lớn: bảo vệ hóa thạch khỏi hư hại trong quá trình nghiên cứu và làm việc với hóa thạch thay vì xương mới, điều này hạn chế khả năng phân tích. Nhóm nghiên cứu đã cắt lát xương và sử dụng kính hiển vi để đánh giá cấu trúc xương, sau đó áp dụng máy quét X-quang để tạo ra hình ảnh 3D chi tiết bên trong xương.

Kết quả cho thấy các cấu trúc mạch máu trong hóa thạch chủ yếu là các khoáng chất như pyrit và gỉ sắt. Chúng có thể hình thành từ đất xung quanh hoặc từ máu của chính con khủng long.

Các nhà nghiên đang dần tìm ra cách thức xác định hình dáng không chỉ T. rex mà còn nhiều loài khủng long khác.

Nhóm nghiên cứu cho rằng việc kiểm tra nhiều hóa thạch có dấu hiệu thương tích hoặc bệnh tật có thể tiết lộ nhiều hơn về sinh học khủng long, bao gồm cách xương của chúng lành lại. Bằng cách so sánh cấu trúc mạch máu giữa các loài khác nhau, các nhà khoa học có thể xây dựng bức tranh toàn diện hơn về sức khỏe và tiến hóa của khủng long.

Phương pháp nghiên cứu này mở ra cơ hội cho các nghiên cứu trong tương lai, không chỉ về khủng long mà còn về các thách thức y khoa của các sinh vật sống cách đây hàng triệu năm. Mặc dù không còn mô mềm để phân tích, nhưng những bí mật của khủng long vẫn có thể được khám phá qua xương hóa thạch. Các nghiên cứu tiếp theo sẽ rất đáng chú ý và có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn về hình dáng thực sự của khủng long.