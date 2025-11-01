4.000 tuyển thủ Đấu Trường Chân Lý sẽ tranh tài tại giải eSport giành 2 tỷ đồng

Ra mắt mùa giải đầu tiên vào năm 2023, giải thể thao điện tử (eSport) sinh viên toàn quốc - National Student Open Cup (NSOC) đã trở thành giải đấu eSport gần gũi dành cho cộng đồng sinh viên Việt Nam. Năm nay, NSOC chính thức khởi tranh mùa giải thứ hai dưới sự đồng hành tư vấn của Ủy ban Olympic Việt Nam.

Valorant được đưa vào thi đấu tại NSOC 2025.

Với quy mô hơn 10 tỷ đồng và tổng giải thưởng lên đến 2 tỷ đồng, NSOC 2025 không chỉ là sân chơi cạnh tranh cho các game thủ sinh viên mà còn là cầu nối giữa eSport với giảng đường đại học, giúp thế hệ trẻ khám phá cơ hội nghề nghiệp trong thời đại số. Theo thông tin cập nhật mới nhất, giải đấu năm nay ghi nhận sự tham gia của hơn 4.000 tuyển thủ thi đấu bộ môn Đấu Trường Chân Lý và hơn 200 đội tuyển Valorant.

Giải đấu không chỉ dừng lại ở việc tìm kiếm tài năng eSport mà còn nhấn mạnh giá trị giáo dục. Điểm nhấn của mùa giải năm nay chính là NSOC Unitour - chuỗi hành trình kết nối và lan tỏa eSport học đường tại 6 điểm trường đại học ở Hà Nội và TP.HCM. Mỗi điểm dừng chân là nơi eSport, công nghệ, kiến thức, cosplay và âm nhạc cùng hòa nhịp, với sự tham gia của gần 30.000 sinh viên trên khắp cả nước.

NSOC 2025 chứng minh eSport không còn là "trò chơi giải trí” mà đã trở thành một phần không thể thiếu trong hành trình phát triển của sinh viên. Bằng cách song hành cùng giảng đường qua chuỗi sự kiện Unitour và các talkshow định hướng nghề nghiệp theo từng chuyên đề, giải đấu không chỉ nuôi dưỡng tài năng eSport mà còn góp phần xây dựng thế hệ trẻ Việt Nam sẵn sàng đối mặt với kỷ nguyên công nghệ 4.0.

Talkshow “Kỹ thuật tương lai - Nghề mới trong thế giới số” trong khuôn khổ NSOC Unitour tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM.