LG sắp tung robot hình người CLOiD làm việc nhà "đỉnh" như phim viễn tưởng

Giấc mơ về một cuộc sống mà con người không phải đụng tay vào việc nhà sắp trở thành hiện thực. Tại triển lãm công nghệ CES 2026 sắp tới, LG Electronics sẽ chính thức trình làng "vũ khí bí mật" của hãng là robot trợ lý hình người LG CLOiD.

Đây không phải là một chiếc máy hút bụi tự động đơn thuần. LG CLOiD là hiện thân cho tầm nhìn "Zero Labor Home", nơi máy móc sẽ đảm nhận toàn bộ các công việc nhàm chán, trả lại thời gian quý báu cho gia chủ tận hưởng cuộc sống.

LG sắp trình làng robot chuyên làm việc nhà tại CES 2026.

Điểm khác biệt lớn nhất của LG CLOiD so với các thế hệ robot trước đây nằm ở thiết kế cơ học mô phỏng con người (humanoid). Robot sở hữu hai cánh tay với 7 bậc tự do chuyển động linh hoạt.

Đặc biệt, đôi bàn tay của CLOiD có đủ 5 ngón tay cử động độc lập. Chi tiết đắt giá này cho phép robot thực hiện các thao tác vận động đòi hỏi sự khéo léo và chuẩn xác cao, điều mà các loại tay kẹp robot công nghiệp không thể làm được.

Sức mạnh thực sự của CLOiD nằm ở con chip xử lý trung tâm đặt tại phần đầu, đóng vai trò như bộ não điều khiển màn hình, loa, camera và hàng loạt cảm biến. LG trang bị cho "đứa con cưng" này công nghệ Affectionate Intelligence (trí tuệ thấu cảm).

Thay vì chỉ nhận lệnh và thực thi như một cái máy vô tri, CLOiD có khả năng:

- Đọc vị cảm xúc: Cảm nhận tâm trạng của người dùng.

- Thấu hiểu thói quen: Phân tích dữ liệu từ các thiết bị thông minh khác trong nhà (TV, tủ lạnh...) để hiểu nếp sinh hoạt của gia chủ.

- Chăm sóc chủ động: Tự động điều chỉnh ánh sáng, nhiệt độ phòng hoặc gợi ý các chương trình giải trí phù hợp để an ủi hoặc chia sẻ niềm vui với chủ nhân.

Tương lai Zero Labor Home của LG.

LG xác định robot là động lực tăng trưởng then chốt trong tương lai. Hãng đã thành lập riêng Phòng thí nghiệm Robot HS (HS Robotics Lab) để tập trung phát triển các công nghệ khác biệt này.

Sự xuất hiện của LG CLOiD tại CES 2026 (diễn ra từ ngày 6-9/1 tại Las Vegas, Mỹ) hứa hẹn sẽ là một cú hích lớn, đưa robot hình người từ những bản vẽ ý tưởng bước vào đời sống thực tế của mỗi gia đình. Khách tham quan có thể trải nghiệm trực tiếp khả năng làm việc nhà của "quản gia" này tại gian hàng số 15004 của LG.