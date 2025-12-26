Nghiên cứu gây bất ngờ về thói quen dùng điện thoại trước khi ngủ

Trong nhiều năm qua, các chuyên gia đã cảnh báo rằng việc sử dụng điện thoại trước khi đi ngủ có thể làm giảm chất lượng giấc ngủ do tác động của ánh sáng xanh. Tuy nhiên, một báo cáo gần đây từ Gizmodo, dựa trên nghiên cứu của các nhà khoa học Canada, đã chỉ ra rằng người dùng không cần phải cảm thấy tội lỗi khi lướt điện thoại trước khi ngủ.

Nghiên cứu mang tên “Mối liên hệ phức tạp giữa thói quen sử dụng màn hình trước khi đi ngủ (Bedtime Screen) và sức khỏe giấc ngủ của người trưởng thành” đã không tìm thấy mối liên hệ rõ ràng giữa việc sử dụng màn hình vào ban đêm và tình trạng ngủ kém ở người trưởng thành. Thậm chí, những người thường xuyên dùng điện thoại trước khi đi ngủ lại có báo cáo sức khỏe giấc ngủ tổng thể tốt hơn so với những người sử dụng điện thoại ở mức độ vừa phải.

Việc sử dụng điện thoại trước khi ngủ không hoàn toàn gây hại đến chất lượng giấc ngủ như các nghiên cứu trước đây.

Nhóm nghiên cứu từ Đại học Toronto Metropolitan (TMU) và Đại học Laval khảo sát hơn 1.300 người trưởng thành trên khắp Canada về thói quen sử dụng màn hình trước khi đi ngủ và chất lượng giấc ngủ của họ. Sau khi điều chỉnh theo độ tuổi, thu nhập và giới tính, kết quả cho thấy việc sử dụng điện thoại có thể không phải là yếu tố chính ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Một điểm thú vị trong nghiên cứu là những người sử dụng điện thoại trước khi đi ngủ từ năm đêm trở lên mỗi tuần lại có thời gian ngủ và sự tỉnh táo vào ban ngày tốt nhất. Ngược lại, những người thỉnh thoảng sử dụng điện thoại trước khi ngủ lại có mức độ hài lòng và tính nhất quán của giấc ngủ cao nhất. Nhóm trung gian, những người sử dụng điện thoại ở mức độ vừa phải, có kết quả kém nhất theo một số tiêu chí, cho thấy rằng tính nhất quán trong thói quen đi ngủ có thể đóng vai trò quan trọng.

Colleen Carney, giáo sư tại TMU chuyên nghiên cứu về rối loạn giấc ngủ, cho biết: “Những nghiên cứu trước đây về ánh sáng xanh chưa tính đến độ tuổi, thời điểm và cường độ tiếp xúc với ánh sáng xanh khi đưa ra những khái quát chung”. Bà cũng lưu ý rằng thanh thiếu niên có thể nhạy cảm hơn với ánh sáng, trong khi người lớn có xu hướng ít bị ảnh hưởng hơn.

Điện thoại ngày càng có nhiều tính năng bảo vệ sức khỏe.

Ngoài ra, cách sử dụng điện thoại cũng rất quan trọng. Ví dụ, một ứng dụng thiền định không giống như việc lướt mạng xã hội một cách vô định. Mặc dù nghiên cứu này không khuyến khích người dùng thức đến 3 giờ sáng để dùng TikTok, nhưng việc sử dụng các công cụ giúp giảm căng thẳng như chế độ thang độ xám và chế độ giờ đi ngủ có thể không quan trọng như chúng ta nghĩ.

Cần lưu ý rằng nghiên cứu này chưa được thực hiện trong môi trường lâm sàng và sẽ cần thêm nhiều nghiên cứu khác. Người dùng có thể tự kiểm tra trong cuộc sống của mình bằng cách theo dõi giấc ngủ trong một tuần bình thường, sau đó thử một tuần không sử dụng màn hình trước khi đi ngủ. Nếu không có gì thay đổi, có thể điện thoại không phải là thủ phạm gây ảnh hưởng đến giấc ngủ.