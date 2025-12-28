Khi điện mặt trời trở thành mối nguy tiềm ẩn về hỏa hoạn

Tuy nhiên, cùng với tốc độ mở rộng của điện mặt trời là một rủi ro ngày càng được nhắc đến nhiều hơn: nguy cơ cháy nổ từ hệ thống năng lượng tái tạo này. Các vụ cháy liên quan đến pin mặt trời không phổ biến, nhưng khi xảy ra thường gây hậu quả lớn.

Nhiều yếu tố khác nhau có thể gây ra sự cố hỏa hoạn với hệ thống điện mặt trời

Hệ thống điện mặt trời thường được lắp trên mái nhà, kết hợp giữa điện, nhiệt và vật liệu xây dựng, có thể khiến đám cháy lan nhanh và khó kiểm soát. Trong nhiều trường hợp, hỏa hoạn bắt nguồn từ những lỗi nhỏ nhưng tồn tại âm thầm trong thời gian dài.

Một trong những nguyên nhân chính là tia lửa điện. Tấm pin luôn hoạt động dưới cường độ nhiệt cao, trong khi inverter, dây dẫn và các đầu nối phải xử lý dòng điện liên tục. Chỉ một kết nối lỏng, dây dẫn kém chất lượng hoặc linh kiện xuống cấp cũng có thể tạo ra tia lửa và dẫn đến cháy. Khi nhu cầu điện tăng, hệ thống phải mở rộng với nhiều tấm pin hơn, kéo theo rủi ro gia tăng.

Bên cạnh đó, sự xuống cấp của linh kiện theo thời gian là yếu tố khó tránh. Dưới tác động của nắng nóng, mưa gió và rung lắc, tấm pin có thể nứt, cong vênh hoặc mất độ kín. Nước mưa xâm nhập vào các điểm hở có thể gây đoản mạch. Dây điện bị sờn, inverter quá tải hoặc sử dụng thiết bị giá rẻ không đạt chuẩn đều làm tăng khả năng xảy ra sự cố.

Thiết kế và bố trí hệ thống cũng ảnh hưởng trực tiếp đến mức độ an toàn. Các tấm pin lắp quá sát nhau khiến nhiệt khó thoát, làm nhiệt độ tích tụ dưới mái nhà. Không gian thông gió kém gây áp lực lớn lên dây dẫn và linh kiện điện. Việc lắp pin trên mái nhà cũ, đặc biệt là mái gỗ, càng làm tăng nguy cơ khi xuất hiện tia lửa điện.

Một vấn đề khác là thiếu bảo trì định kỳ. Nhiều người coi điện mặt trời là hệ thống “lắp một lần rồi sử dụng lâu dài”, trong khi bụi bẩn, lá cây, bu lông lỏng hay dây điện hở có thể hình thành dần theo thời gian. Những dấu hiệu này thường khó nhận biết nếu không có kiểm tra chuyên môn.

Để giảm rủi ro, các chuyên gia khuyến nghị sử dụng linh kiện đã được chứng nhận, thuê đơn vị lắp đặt uy tín, đảm bảo hệ thống thông gió tốt và kiểm tra định kỳ. Xét cho cùng, điện mặt trời mang lại nhiều lợi ích, nhưng chỉ thực sự an toàn khi được thiết kế, lắp đặt và quản lý đúng cách như bất kỳ hệ thống điện nào khác trong gia đình.