Soundbar nên đặt trên hay dưới TV để nghe đã tai nhất?

Để đảm bảo kết nối hoàn hảo cho hệ thống giải trí tại gia, người dùng cũng có thể mua những sợi cáp HDMI tốt nhất. Tuy nhiên, trải nghiệm âm thanh hoàn toàn có thể bị ảnh hưởng bởi vị trí đặt soundbar không phù hợp.

Soundbar ngày càng phổ biến tại các gia đình.

Khi thiết lập hệ thống giải trí tại gia, xu hướng phổ biến hiện nay chính là tiết kiệm không gian, điều này bao gồm gắn loa soundbar lên tường, ngay phía trên TV. Tuy nhiên, việc lắp đặt này có thể cần được cân nhắc kỹ lưỡng.

Loa soundbar hoạt động hiệu quả nhất khi được đặt ở vị trí phù hợp với người nghe. Tốt nhất là đặt ngang tầm tai để có trải nghiệm âm thanh tối ưu. Nếu lắp đặt quá cao hoặc quá thấp, âm thanh có thể bị méo mó, dẫn đến chất lượng âm thanh kém.

Vị trí lý tưởng cho loa soundbar là gần phía dưới hoặc phía trên TV. Đối với các thiết lập đặt trên chân đế, người dùng nên đặt soundbar trên cùng một kệ với TV. Ngay cả khi vị trí này không hoàn toàn phù hợp với tai, người dùng có thể khai thác công cụ chỉnh âm thanh đi kèm với nhiều loa soundbar hiện đại, vốn cho phép người dùng tinh chỉnh âm thanh theo không gian nghe của mình.

Nhưng việc lắp đặt sai soundbar có thể khiến trải nghiệm âm thanh bị ảnh hưởng.

Nếu quyết định treo TV lên tường thay vì đặt trên giá đỡ, hầu hết các loa soundbar đều có thể treo tường và đi kèm với phụ kiện cần thiết. Tuy nhiên, người dùng cần căn chỉnh loa soundbar sao cho thẳng hàng với tai, điều này có thể khó khăn nếu TV được gắn trên giá đỡ xoay đa hướng. Nếu xem TV từ một vị trí khác, hãy đảm bảo loa soundbar cũng được điều chỉnh theo hướng đó.

Lưu ý rằng nếu soundbar sử dụng loa phía sau để mô phỏng âm thanh vòm, người dùng cần ngồi ở vị trí chính xác để trải nghiệm đầy đủ âm thanh. Nếu không, người dùng có thể bỏ lỡ những chi tiết âm thanh quan trọng mà định dạng âm thanh vòm mang lại.