Đặt Smart TV sao cho vừa an toàn, vừa bền theo thời gian

Việc thay thế Smart TV là điều rất dễ xảy ra trong bối cảnh không ít gia đình gần đây đã trải qua các trận mưa lũ làm ảnh hưởng đến các vật dụng trong nhà, bao gồm cả thiết bị điện tử như Smart TV. Và khi đã sở hữu tivi mới, điều mọi người suy nghĩ là đặt nó ở đâu? Treo cố định trên tường hay trên mặt bàn để có thể dễ dàng di chuyển?

Giá treo tường thu gọn nhưng vẫn có thể thể chiếm diện tích, mất thẩm mỹ.

Theo một số ý kiến, sự an toàn của tivi là yếu tố quan trọng trong các quyết định, đặc biệt khi tivi ngày nay ngày càng mỏng manh, dễ bị vỡ hơn. Vì vậy, họ xem rằng treo tivi trên tường sẽ là một giải pháp hợp lý. Tuy nhiên, sự lựa chọn giữa giá treo cố định và giá treo có thể thu gọn lại gây ra nhiều tranh luận sôi nổi.

Một số người ủng hộ việc lắp đặt tivi trên giá treo cố định cho rằng điều này giúp tiết kiệm diện tích, đặc biệt trong không gian sống nhỏ tại các khu đô thị thành phố lớn hoặc nhà chung cư. Theo một số ý kiến, có nhiều cách để lắp đặt tivi, nhưng treo tường phổ biến hơn ở những ngôi nhà nhỏ, nơi không gian kệ tivi rất quý giá.

Kiểu treo TV sát tường trông gọn, nhưng lại kém về tản nhiệt.

Dẫu vậy, một số lại cho rằng giá treo có thể thu gọn không chỉ chiếm diện tích mà còn trông kém thẩm mỹ, tuy nó có thể điều chỉnh góc trái hoặc phải. Nếu không có ý định di chuyển qua lại giữa các góc xem, lựa chọn đơn giản và thẩm mỹ nhất là loại càng sát tường càng tốt.

Tuy nhiên, một số lại bày tỏ lo ngại về việc treo tivi quá sát tường vì cho rằng điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng tản nhiệt và tuổi thọ của tivi. Thay vào đó, người dùng được khuyến cáo nên treo tivi cách xa tường một chút để đảm bảo an toàn.

Đặt tivi trên bàn dễ di chuyển khi có sự cố như lũ lụt, nhưng lại đối diện với các sự cố đổ vỡ nếu gặp động đất.

Cuối cùng, một số người cũng chỉ ra rằng hầu hết các tivi tại các hộ gia đình ở Nhật Bản vẫn đặt tivi trên kệ, mặc dù quốc gia này thường xuyên đối diện với động đất. Những chiếc tivi trên bàn có thể dễ dàng di chuyển đi nơi khác khi một sự cố xảy ra, chẳng hạn ở các ngôi nhà ở vùng thấp dễ bị lũ lụt. Điều này cho thấy việc chú ý đến các chi tiết lắp đặt là rất quan trọng.