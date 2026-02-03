Cảnh báo nguy cơ cháy nổ từ máy hút ẩm trong gia đình

Tuy nhiên, người dùng cần lưu ý rằng thiết bị này cũng tiềm ẩn nguy cơ gây cháy nổ với nhiều vụ cháy liên quan đến máy hút ẩm đã được ghi nhận từ năm 2022, trong đó một số vụ đã dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Nhiều vụ cháy liên quan đến máy hút ẩm đã được ghi nhận.

Nguyên nhân gây cháy từ máy hút ẩm có thể xuất phát từ việc sử dụng không đúng cách hoặc lỗi sản xuất. Ví dụ vào năm 2023, Gree Electric Appliances (Trung Quốc) đã phải thu hồi hàng loạt sản phẩm máy hút ẩm do vấn đề quá nhiệt, với hơn 42 mẫu sản phẩm bị ảnh hưởng.

Được biết, máy hút ẩm hoạt động ngược lại với máy tạo ẩm nhằm loại bỏ độ ẩm dư thừa, ngăn ngừa sự phát triển của nấm mốc và các chất gây dị ứng trong không khí. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, người dùng cần tuân thủ hướng dẫn sử dụng và bảo quản đúng cách.

Cách sử dụng máy hút ẩm an toàn

Khi sử dụng máy hút ẩm, hãy đảm bảo thiết bị có khoảng cách an toàn khoảng 30 cm xung quanh để đảm bảo luồng không khí thích hợp. Việc đặt máy quá gần tường có thể dẫn đến quá nhiệt và nguy cơ cháy. Ngoài ra, máy hút ẩm chỉ nên hoạt động khi độ ẩm trong phòng vượt quá mức cho phép. Nếu máy hoạt động liên tục mà không được nghỉ ngơi, nguy cơ cháy nổ sẽ tăng cao.

Người dùng cần tuân thủ một số lưu ý khi sử dụng máy hút ẩm.

Để phòng ngừa hỏa hoạn, người dùng nên thường xuyên kiểm tra xem máy hút ẩm có nằm trong danh sách thu hồi sản phẩm hay không. Nếu có, hãy ngừng sử dụng ngay lập tức và làm theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Nếu máy không nằm trong danh sách thu hồi, hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng, đặt máy ở nơi thoáng đãng, vệ sinh định kỳ và thay bộ lọc khí theo khuyến cáo.

Bằng cách tuân thủ các biện pháp an toàn này, người dùng có thể tận dụng tối đa lợi ích của máy hút ẩm mà không lo ngại về nguy cơ cháy nổ.