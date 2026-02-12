Các 'ông lớn' AI Trung Quốc 'đốt' tỷ USD lì xì người dùng dịp Tết

Cuộc đua thu hút người dùng giữa các công ty phát triển mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) tại Trung Quốc đang nóng lên từng ngày. Mới đây, trợ lý AI Qwen của Alibaba đã khởi động chiến dịch lì xì Tết trị giá 3 tỷ NDT (khoảng 432 triệu USD). Điểm nhấn là các thẻ quà tặng trà sữa miễn phí trị giá 25 NDT không yêu cầu hạn mức, khuyến khích người dùng đặt đồ uống trực tiếp qua giao diện trò chuyện của ứng dụng.

Cuối tuần qua, hình ảnh các cửa hàng trà sữa, cà phê quá tải với lượng đơn đặt hàng bùng nổ đã lan truyền mạnh trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người dùng chia sẻ cảnh shipper xếp hàng dài chờ nhận đồ.

Học sinh tiểu học chụp ảnh bên chiếc đèn lồng robot hình người tại một lễ hội ở Hợp Phì, tỉnh An Huy, miền Đông Trung Quốc vào ngày 12/1. Ảnh: VCG

Qwen cho biết các thẻ quà tặng này cũng có thể sử dụng cho nhiều dịch vụ khác như mua thực phẩm tươi sống, hàng tạp hóa, đồ ăn nhẹ và thanh toán tại Siêu thị Tmall. Nhờ lượng truy cập khổng lồ, ứng dụng Qwen đã vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng miễn phí của Apple App Store tại Trung Quốc vào ngày 7/2, theo sau là Yuanbao của Tencent và Doubao của ByteDance.

Ngoài Alibaba, các đối thủ như Baidu, Tencent và ByteDance cũng tung ra các sáng kiến lì xì kỹ thuật số với tổng giá trị ước tính hơn 4,5 tỷ NDT.

Tuần trước, Yuanbao của Tencent đã phân phát tới 1 tỷ NDT dưới dạng lì xì kỹ thuật số, với giá trị mỗi bao lên tới 10.000 NDT. Trợ lý AI Ernie của Baidu cũng thông báo từ ngày 26/1 đến 12/3, người dùng ứng dụng này sẽ có cơ hội chia sẻ quỹ tiền mặt 500 triệu NDT.

Giới quan sát nhận định sự cạnh tranh trong ngành AI đã chuyển từ thuần túy công nghệ sang trải nghiệm người dùng thực tế. Tuy nhiên, một số nhà phân tích so sánh chiến thuật này với chiêu "tặng trứng miễn phí" kinh điển của ngành bán lẻ để lôi kéo khách hàng, đồng thời đặt dấu hỏi về khả năng giữ chân người dùng lâu dài sau khi cơn sốt qua đi.

Ông Wang Peng, nghiên cứu viên tại Viện Khoa học Xã hội Bắc Kinh, cho rằng trong bối cảnh các sản phẩm công nghệ đang bị đồng nhất hóa, Tết Nguyên đán là "cửa sổ vàng" để công chúng tiếp cận AI. Tuy nhiên, ông cảnh báo các công ty không nên lãng phí quá nhiều nguồn lực vào tiếp thị.

"Điều quan trọng là các hãng công nghệ phải tập trung lại vào việc tinh chỉnh kỹ thuật, hoàn thiện trải nghiệm và xây dựng sức mạnh cốt lõi của sản phẩm, đó mới là tấm vé thực sự dẫn đến tương lai", ông Wang nhấn mạnh.