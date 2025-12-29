Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Giá Smart TV Sony vào cuối tháng 12/2025: Giảm nhiều nhất tới 25 triệu đồng

Sự kiện: Công nghệ

Cuối năm là thời điểm phù hợp để các gia đình nâng cấp nội thất với dòng Smart TV Sony.

Cuối tháng 12/2025, thị trường TV cao cấp tại Việt Nam đang chứng kiến một làn sóng điều chỉnh giá hiếm thấy. Cùng với các thương hiệu khác, Smart TV Sony trở thành tâm điểm khi nhiều model được giảm sâu, có mẫu lên tới 25 triệu đồng. Đây không chỉ là cuộc đua về giá mà còn là thời điểm người tiêu dùng có cơ hội tiếp cận những công nghệ hình ảnh hàng đầu của Sony với mức chi phí dễ chịu hơn đáng kể so với đầu năm.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Theo ghi nhận từ các hệ thống bán lẻ, đợt giảm giá này trải dài trên nhiều dòng sản phẩm của Sony, từ Smart TV 4K phổ thông đến các model OLED và Mini LED cao cấp. Những chiếc TV vốn được định vị ở phân khúc cao, phục vụ nhóm người dùng yêu cầu khắt khe về chất lượng hình ảnh và âm thanh, nay đã được điều chỉnh về mức giá cạnh tranh hơn. Điều này đặc biệt hấp dẫn với những gia đình đang có kế hoạch nâng cấp không gian giải trí để phục vụ nhu cầu xem phim, thể thao và chơi game trong dịp Tết sắp tới.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Điểm khác biệt của Smart TV Sony không chỉ nằm ở thiết kế tinh tế mà còn ở công nghệ xử lý hình ảnh độc quyền. Bộ xử lý Cognitive Processor XR tiếp tục là “trái tim” giúp TV tái tạo màu sắc, độ tương phản và chi tiết gần với cách con người cảm nhận nhất. Kết hợp cùng hệ điều hành Google TV, Smart TV Sony mang đến trải nghiệm giải trí liền mạch, dễ sử dụng và tương thích tốt với hệ sinh thái thiết bị thông minh trong gia đình.

Bảng giá Smart TV Sony vào cuối tháng 12/2025:

Smart TV Sony

 Kích cỡ màn hình

Giá niêm yết

(triệu đồng)

Giá ưu đãi

(triệu đồng)

Google Tivi Sony KD-32W830K

32 inch

 8.2

7.49

Google Tivi Sony 4K KD-43X77L

43 inch

 13

9.79

Google Tivi Sony 4K K-43S30

43 inch

 15.69

12.69

Google Tivi Sony 4K K-50S25VM2

50 inch

 16.69

13.69

Google Tivi Sony 4K K-50S30

50 inch

 17.9

15.59

Google Tivi Sony 4K K-65S30

65 inch

 24.12

20.39

Google Tivi Sony 4K K-75S30

75 inch

 34.5

30

Google Tivi Sony 4K K-85S30

85 inch

 45.99

39.99

Google Tivi QLED Mini LED Sony AI 4K K-65XR70

65 inch

 51.19

44.17

Google Tivi Mini LED Sony AI 4K K-75XR50

75 inch

 57.49

46.99

Google Tivi OLED Sony AI 4K K-55XR80M2

55 inch

 56.09

50.06

Google Tivi QLED Mini LED Sony AI 4K K-75XR70

75 inch

 65.99

58.9

Google Tivi Mini LED Sony AI 4K K-85XR50

85 inch

 79.29

62.99

Google Tivi OLED Sony AI 4K K-65XR80M2

65 inch

 83.89

71.66

Google Tivi QLED Mini LED Sony AI 4K K-75XR90

75 inch

 98.3

79.52

Google Tivi QLED Mini LED Sony AI 4K K-85XR90

85 inch

 119.99

107.9

Google Tivi Mini LED Sony AI 4K K-98XR50

98 inch

 154.99

129.99

*Lưu ý: Bảng giá được cập nhật vào ngày 28/12, tham khảo tại Điện Máy Xanh.

Đặt Smart TV sao cho vừa an toàn, vừa bền theo thời gian
Đặt Smart TV sao cho vừa an toàn, vừa bền theo thời gian

Khi năm mới sắp đến, nhiều gia đình bắt đầu tính đến chuyện sửa sang nhà cửa và thậm chí thay thế những chiếc Smart TV mới.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo An Nhiên ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-29/12/2025 12:20 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Công nghệ Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN