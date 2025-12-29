Giá Smart TV Sony vào cuối tháng 12/2025: Giảm nhiều nhất tới 25 triệu đồng
Cuối năm là thời điểm phù hợp để các gia đình nâng cấp nội thất với dòng Smart TV Sony.
Cuối tháng 12/2025, thị trường TV cao cấp tại Việt Nam đang chứng kiến một làn sóng điều chỉnh giá hiếm thấy. Cùng với các thương hiệu khác, Smart TV Sony trở thành tâm điểm khi nhiều model được giảm sâu, có mẫu lên tới 25 triệu đồng. Đây không chỉ là cuộc đua về giá mà còn là thời điểm người tiêu dùng có cơ hội tiếp cận những công nghệ hình ảnh hàng đầu của Sony với mức chi phí dễ chịu hơn đáng kể so với đầu năm.
Theo ghi nhận từ các hệ thống bán lẻ, đợt giảm giá này trải dài trên nhiều dòng sản phẩm của Sony, từ Smart TV 4K phổ thông đến các model OLED và Mini LED cao cấp. Những chiếc TV vốn được định vị ở phân khúc cao, phục vụ nhóm người dùng yêu cầu khắt khe về chất lượng hình ảnh và âm thanh, nay đã được điều chỉnh về mức giá cạnh tranh hơn. Điều này đặc biệt hấp dẫn với những gia đình đang có kế hoạch nâng cấp không gian giải trí để phục vụ nhu cầu xem phim, thể thao và chơi game trong dịp Tết sắp tới.
Điểm khác biệt của Smart TV Sony không chỉ nằm ở thiết kế tinh tế mà còn ở công nghệ xử lý hình ảnh độc quyền. Bộ xử lý Cognitive Processor XR tiếp tục là “trái tim” giúp TV tái tạo màu sắc, độ tương phản và chi tiết gần với cách con người cảm nhận nhất. Kết hợp cùng hệ điều hành Google TV, Smart TV Sony mang đến trải nghiệm giải trí liền mạch, dễ sử dụng và tương thích tốt với hệ sinh thái thiết bị thông minh trong gia đình.
Bảng giá Smart TV Sony vào cuối tháng 12/2025:
|
Smart TV Sony
|Kích cỡ màn hình
|
Giá niêm yết
(triệu đồng)
|
Giá ưu đãi
(triệu đồng)
|
Google Tivi Sony KD-32W830K
|
32 inch
|8.2
|
7.49
|
Google Tivi Sony 4K KD-43X77L
|
43 inch
|13
|
9.79
|
Google Tivi Sony 4K K-43S30
|
43 inch
|15.69
|
12.69
|
Google Tivi Sony 4K K-50S25VM2
|
50 inch
|16.69
|
13.69
|
Google Tivi Sony 4K K-50S30
|
50 inch
|17.9
|
15.59
|
Google Tivi Sony 4K K-65S30
|
65 inch
|24.12
|
20.39
|
Google Tivi Sony 4K K-75S30
|
75 inch
|34.5
|
30
|
Google Tivi Sony 4K K-85S30
|
85 inch
|45.99
|
39.99
|
Google Tivi QLED Mini LED Sony AI 4K K-65XR70
|
65 inch
|51.19
|
44.17
|
Google Tivi Mini LED Sony AI 4K K-75XR50
|
75 inch
|57.49
|
46.99
|
Google Tivi OLED Sony AI 4K K-55XR80M2
|
55 inch
|56.09
|
50.06
|
Google Tivi QLED Mini LED Sony AI 4K K-75XR70
|
75 inch
|65.99
|
58.9
|
Google Tivi Mini LED Sony AI 4K K-85XR50
|
85 inch
|79.29
|
62.99
|
Google Tivi OLED Sony AI 4K K-65XR80M2
|
65 inch
|83.89
|
71.66
|
Google Tivi QLED Mini LED Sony AI 4K K-75XR90
|
75 inch
|98.3
|
79.52
|
Google Tivi QLED Mini LED Sony AI 4K K-85XR90
|
85 inch
|119.99
|
107.9
|
Google Tivi Mini LED Sony AI 4K K-98XR50
|
98 inch
|154.99
|
129.99
*Lưu ý: Bảng giá được cập nhật vào ngày 28/12, tham khảo tại Điện Máy Xanh.
Khi năm mới sắp đến, nhiều gia đình bắt đầu tính đến chuyện sửa sang nhà cửa và thậm chí thay thế những chiếc Smart TV mới.
