Giá Smart TV Sony vào cuối tháng 12/2025: Giảm nhiều nhất tới 25 triệu đồng

Cuối tháng 12/2025, thị trường TV cao cấp tại Việt Nam đang chứng kiến một làn sóng điều chỉnh giá hiếm thấy. Cùng với các thương hiệu khác, Smart TV Sony trở thành tâm điểm khi nhiều model được giảm sâu, có mẫu lên tới 25 triệu đồng. Đây không chỉ là cuộc đua về giá mà còn là thời điểm người tiêu dùng có cơ hội tiếp cận những công nghệ hình ảnh hàng đầu của Sony với mức chi phí dễ chịu hơn đáng kể so với đầu năm.

Ảnh minh họa.

Theo ghi nhận từ các hệ thống bán lẻ, đợt giảm giá này trải dài trên nhiều dòng sản phẩm của Sony, từ Smart TV 4K phổ thông đến các model OLED và Mini LED cao cấp. Những chiếc TV vốn được định vị ở phân khúc cao, phục vụ nhóm người dùng yêu cầu khắt khe về chất lượng hình ảnh và âm thanh, nay đã được điều chỉnh về mức giá cạnh tranh hơn. Điều này đặc biệt hấp dẫn với những gia đình đang có kế hoạch nâng cấp không gian giải trí để phục vụ nhu cầu xem phim, thể thao và chơi game trong dịp Tết sắp tới.

Ảnh minh họa.

Điểm khác biệt của Smart TV Sony không chỉ nằm ở thiết kế tinh tế mà còn ở công nghệ xử lý hình ảnh độc quyền. Bộ xử lý Cognitive Processor XR tiếp tục là “trái tim” giúp TV tái tạo màu sắc, độ tương phản và chi tiết gần với cách con người cảm nhận nhất. Kết hợp cùng hệ điều hành Google TV, Smart TV Sony mang đến trải nghiệm giải trí liền mạch, dễ sử dụng và tương thích tốt với hệ sinh thái thiết bị thông minh trong gia đình.

Bảng giá Smart TV Sony vào cuối tháng 12/2025:

Smart TV Sony Kích cỡ màn hình Giá niêm yết (triệu đồng) Giá ưu đãi (triệu đồng) Google Tivi Sony KD-32W830K 32 inch 8.2 7.49 Google Tivi Sony 4K KD-43X77L 43 inch 13 9.79 Google Tivi Sony 4K K-43S30 43 inch 15.69 12.69 Google Tivi Sony 4K K-50S25VM2 50 inch 16.69 13.69 Google Tivi Sony 4K K-50S30 50 inch 17.9 15.59 Google Tivi Sony 4K K-65S30 65 inch 24.12 20.39 Google Tivi Sony 4K K-75S30 75 inch 34.5 30 Google Tivi Sony 4K K-85S30 85 inch 45.99 39.99 Google Tivi QLED Mini LED Sony AI 4K K-65XR70 65 inch 51.19 44.17 Google Tivi Mini LED Sony AI 4K K-75XR50 75 inch 57.49 46.99 Google Tivi OLED Sony AI 4K K-55XR80M2 55 inch 56.09 50.06 Google Tivi QLED Mini LED Sony AI 4K K-75XR70 75 inch 65.99 58.9 Google Tivi Mini LED Sony AI 4K K-85XR50 85 inch 79.29 62.99 Google Tivi OLED Sony AI 4K K-65XR80M2 65 inch 83.89 71.66 Google Tivi QLED Mini LED Sony AI 4K K-75XR90 75 inch 98.3 79.52 Google Tivi QLED Mini LED Sony AI 4K K-85XR90 85 inch 119.99 107.9 Google Tivi Mini LED Sony AI 4K K-98XR50 98 inch 154.99 129.99

*Lưu ý: Bảng giá được cập nhật vào ngày 28/12, tham khảo tại Điện Máy Xanh.