Top 6 Smart TV được đánh giá cao nhất năm 2025

Các chuyên gia của Tom's Guide đã tiến hành đánh giá khoảng 100 mẫu Smart TV để tìm ra những chiếc Smart TV tốt nhất, đáng mua nhất năm nay. Nhiều sản phẩm đã có mặt tại thị trường trong nước qua các kênh phân phối chính hãng.

1. LG OLED C5 - Chiếc TV OLED xứng đáng từng xu

Giá bán từ: 42,89 triệu đồng

LG OLED C5.

LG C5 OLED là chiếc TV tốt nhất trong năm 2025. Chiếc smart TV này đã nhận được đánh giá 5 sao tuyệt đối từ chuyên gia đánh giá. Trước đó, dòng Smart TV LG G5 có hình ảnh đẹp hơn một chút nhưng giá quá "chát".

2. TV Hisense U8QG - Smart TV dưới 20 triệu tốt nhất

Giá bán từ: 848 USD (khoảng 22,1 triệu đồng)

TV Hisense U8QG.

Kế thừa danh hiệu TV của năm 2024, Hisense U8QG là một tuyệt tác TV với màn hình Mini-LED có độ sáng và độ bão hòa màu đáng kinh ngạc. Thêm vào đó, các chuyên gia cũng đánh giá cao nền tảng thông minh Google TV và mức giá niêm yết của sản phẩm trên Amazon.

3. TV TCL QM6K

Giá bán từ: 448 USD (khoảng 11,8 triệu đồng)

TV TCL QM6K.

Đối với game thủ, TCL QM6K là chiếc TV đáng mua. Giá bán của máy rất phải chăng và màn hình sở hữu tần số quét 144Hz. Phiên bản 55 inch có độ sáng thấp hơn một chút so với mẫu 65 inch nhưng vẫn là lựa chọn tốt nhất dưới 12 triệu đồng.

4. TV Samsung S95F - Smart TV Samsung tốt nhất

Giá bán từ: 42,12 triệu đồng

TV Samsung S95F.

S95F là chiếc TV QD-OLED tốt nhất của Samsung cho đến nay. Sản phẩm kết hợp độ sáng điểm ảnh ấn tượng và dải màu đáng kinh ngạc với lớp phủ mờ chống chói đặc biệt.

5. TV Sony Bravia 9 - Smart TV Sony tốt nhất

Giá bán từ: 90 triệu đồng

TV Sony Bravia 9.

Sony Bravia 9 có thể đắt hơn hầu hết các TV Mini-LED nhưng hiệu suất vượt trội của sản phẩm hoàn toàn xứng đáng với mức giá đó. Đây là một trong những chiếc TV tốt nhất mà Sony từng sản xuất. Người dùng có thể thỏa mãn cả phần nghe và phần nhìn với thiết bị này.

6. TV LG OLED G5 - Smart TV LG tốt nhất

Giá bán từ: 61 triệu đồng

TV LG OLED G5.

Nếu bạn ưa chuộng sự sang trọng và không ngại chi trả nhiều tiền cho chiếc Smart TV OLED tốt nhất hiện nay, hãy chọn chiếc TV LG G5 có thể treo tường. Đây cũng là chiếc TV LG tốt nhất và đáng sở hữu nhất năm nay. Qua đánh giá chuyên sâu, hình ảnh của chiếc TV này có thể đạt đến sự hoàn hảo.