Lý do Apple khuyến nghị cập nhật iOS 26.3 ngay dù ít tính năng mới

Mục tiêu chính của các bản cập nhật lần này nhằm sửa lỗi và nâng cao bảo mật cho người dùng. Theo thông báo từ Apple, các bản cập nhật này đã khắc phục hàng chục lỗ hổng bảo mật, trong đó có một lỗ hổng nghiêm trọng đang bị khai thác tích cực.

iOS 26.3 không mang đến nhiều tính năng mới nhưng lại rất quan trọng để bảo vệ người dùng iPhone.

Cụ thể, lỗ hổng trong trình soạn thảo liên kết động dyld có thể cho phép kẻ tấn công thực thi mã tùy ý. Apple cảnh báo rằng lỗi này đã có thể bị lợi dụng trong một “cuộc tấn công cực kỳ tinh vi” nhằm vào các cá nhân cụ thể trên các phiên bản iOS trước iOS 26. Kẻ tấn công có khả năng ghi vào bộ nhớ, từ đó thực hiện các hành vi độc hại.

Để khắc phục vấn đề này, Apple đã cải tiến khả năng quản lý trạng thái bộ nhớ trên các nền tảng hệ điều hành mới. Ngoài các bản cập nhật cho iOS, iPadOS và macOS, nhiều lỗ hổng bảo mật khác cũng đã được xử lý trên các nền tảng khác của Apple trong đợt phát hành này.

Với việc các lỗ hổng bảo mật đã được công khai, ngay cả những lỗ hổng chưa từng bị khai thác trước đây cũng có thể trở thành mục tiêu. Do đó, Apple khuyến nghị tất cả người dùng nên cập nhật thiết bị của mình lên iOS 26.3, iPadOS 26.3 và macOS Tahoe 26.3 càng sớm càng tốt để đảm bảo an toàn.