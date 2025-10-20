6 nâng cấp quan trọng ngoài chip M5 của iPad Pro mới

Apple vừa ra mắt iPad Pro mới, trang bị chip M5 mạnh mẽ, mang lại hiệu suất CPU nhanh hơn 20% và GPU nhanh hơn 40% so với phiên bản trước sử dụng chip M4, theo kết quả từ Geekbench 6. Đặc biệt, các mẫu 256GB và 512GB được trang bị CPU 9 nhân, trong khi các cấu hình 1TB và 2TB sở hữu CPU 10 nhân đầy đủ.

Ảnh minh họa

Ngoài hiệu suất vượt trội, iPad Pro mới còn có một số nâng cấp đáng chú ý khác. RAM của các mẫu 256GB và 512GB đã được tăng thêm 12GB, trong khi các cấu hình 1TB và 2TB vẫn giữ nguyên RAM 16GB.

Apple cũng giới thiệu chip N1 tùy chỉnh cho Wi-Fi 7 và Bluetooth 6, tuy nhiên, chip này chỉ hỗ trợ băng thông kênh tối đa 160 MHz cho Wi-Fi 7, thấp hơn so với mức tối đa 320 MHz của chuẩn này. Dù vậy, Apple khẳng định chip N1 cải thiện hiệu suất và độ tin cậy cho các tính năng như AirDrop và Điểm truy cập Cá nhân.

Đối với kết nối di động, chip C1X tùy chỉnh giúp iPad Pro mới đạt hiệu suất dữ liệu di động nhanh hơn 50% so với thế hệ trước, đồng thời tiết kiệm điện năng hơn.

Về khả năng lưu trữ, iPad Pro mới cung cấp tốc độ đọc và ghi SSD nhanh gấp đôi so với phiên bản trước. Thiết bị cũng hỗ trợ điều khiển màn hình ngoài với tốc độ làm mới lên đến 120Hz và tính năng Adaptive Sync, mang lại trải nghiệm cuộn mượt mà và chơi game với độ trễ thấp hơn.

Một điểm nổi bật khác là khả năng sạc nhanh: mẫu 11 inch có thể sạc tới 50% pin trong khoảng 30 phút, trong khi mẫu 13 inch mất khoảng 35 phút. Tuy nhiên, Apple chưa công bố thông số tương tự cho các mẫu iPad Pro trước đây, do đó chưa rõ mức cải thiện cụ thể.

Cuối cùng, iPad Pro mới có khả năng giảm độ sáng màn hình xuống mức cực thấp 1 nit, rất hữu ích trong môi trường tối như phòng ngủ vào ban đêm. Tính năng này chưa được đề cập trên các mẫu iPad Pro trước.