iPad Pro mới sẽ được nâng cấp cùng một tính năng tin đồn đáng chú ý

Theo MacRumors, các mẫu iPad Pro tiếp theo dự kiến sẽ được trang bị hai nâng cấp quan trọng: chip M5 của Apple và dung lượng RAM tối thiểu tăng lên 12GB. Tuần trước, các video mở hộp của iPad Pro 13 inch thế hệ mới đã được đăng tải trên YouTube bởi các kênh Wylsacom và Romancev768 của Nga. Những kênh này từng rò rỉ thông tin về MacBook Pro 14 inch sử dụng chip M4 trước khi Apple công bố vào năm ngoái, do đó, thông tin mới nhất này có thể đáng tin cậy.

Ảnh minh hoạ

Theo kết quả điểm chuẩn Geekbench 6 được công bố trong một trong các video, chip M5 hứa hẹn mang lại hiệu suất CPU đa lõi nhanh hơn tới 12% và hiệu suất đồ họa nhanh hơn tới 36% so với chip M4 hiện tại. Kết quả benchmark cũng cho thấy iPad Pro với bộ nhớ trong 256GB sẽ được trang bị RAM 12GB, tương tự như iPhone Air, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max. Trong khi đó, các mẫu iPad Pro sử dụng chip M4 chỉ có RAM 8GB với bộ nhớ trong 256GB hoặc 512GB, nhưng sẽ có RAM 16GB nếu được trang bị bộ nhớ trong 1TB hoặc 2TB.

Năm ngoái, iPad Pro đã được nâng cấp với màn hình OLED và thiết kế mỏng hơn. Dự kiến, năm nay sẽ không có thay đổi lớn về thiết kế, nhưng các video mở hộp đã tiết lộ rằng dòng chữ "iPad Pro" sẽ không còn được khắc ở mặt sau của các mẫu máy mới.

Ngoài chip M5 và RAM tối thiểu 12GB, còn có tin đồn về việc các mẫu iPad Pro tiếp theo sẽ được trang bị hai camera trước, giúp người dùng dễ dàng chụp ảnh và gọi video ở cả chế độ dọc và ngang. Tuy nhiên, các video mở hộp chỉ cho thấy một cảm biến ánh sáng xung quanh ở viền trên mà không có bằng chứng cho thấy camera trước thứ hai.

Trong bản tin Power On mới nhất, chuyên gia Mark Gurman của Bloomberg đã bình luận về tin đồn này: "Tôi có thể chắc chắn rằng iPad Pro M5 của Apple có ống kính thứ hai. Apple thường thử nghiệm các tính năng ở giai đoạn nâng cao trước khi loại bỏ chúng, nhưng đây sẽ là một sự cắt giảm kỳ lạ vào phút chót".

Apple có thể sẽ ra mắt mẫu iPad Pro tiếp theo trong tháng này, vì vậy thông báo chính thức có thể sẽ chỉ diễn ra sau vài tuần nữa.