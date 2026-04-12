Chiếc smartphone có pin 9000 mAh đáng sở hữu nhất lúc này

Trong nhiều năm, thời lượng pin luôn là giới hạn lớn nhất của smartphone, đặc biệt với những người thường xuyên di chuyển. Từ việc phải mang theo pin sạc dự phòng đến việc tiết kiệm từng phần trăm pin, trải nghiệm sử dụng thiết bị di động thường đi kèm không ít bất tiện. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của những smartphone pin "khủng" như OnePlus Nord 6, cách sử dụng smartphone đang dần thay đổi.

Thiết bị này được trang bị viên pin lên tới 9.000mAh, cao hơn đáng kể so với mặt bằng chung hiện nay. Trong thử nghiệm thực tế kéo dài một tuần, bao gồm chuyến bay 12 tiếng và nhiều ngày di chuyển liên tục tại Paris, thiết bị cho thấy khả năng hoạt động bền bỉ trong nhiều điều kiện sử dụng khác nhau.

Trong chuyến bay dài, thay vì phải hạn chế sử dụng để tiết kiệm pin, người dùng có thể sử dụng điện thoại như một nguồn năng lượng di động. Với khả năng sạc ngược có dây công suất 27W, OnePlus Nord 6 có thể sạc cho thiết bị khác như máy tính bảng thông qua cổng USB-C. Trong thực tế, thiết bị không chỉ cung cấp năng lượng mà còn sạc với tốc độ tương đương củ sạc thông thường.

Sau nhiều giờ sử dụng liên tục, bao gồm đọc tài liệu offline và xem nội dung giải trí, máy vẫn còn hơn 60% pin khi hạ cánh. Điều này cho thấy lợi ích rõ rệt trong việc giảm phụ thuộc vào pin dự phòng, đặc biệt trong các chuyến đi dài.

Trong điều kiện sử dụng hàng ngày tại thành phố, viên pin lớn tiếp tục phát huy hiệu quả. Các tác vụ như sử dụng Google Maps, quay video 4K, chụp ảnh liên tục hay sử dụng ứng dụng dịch thuật đều tiêu tốn nhiều năng lượng. Tuy nhiên, sau một ngày sử dụng từ 8 giờ sáng đến nửa đêm, thiết bị vẫn còn khoảng 40% pin.

Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở dung lượng pin mà còn ở cách chúng thay đổi hành vi sử dụng. Người dùng không còn cần liên tục kiểm tra pin hay kích hoạt chế độ tiết kiệm năng lượng. Thiết bị có thể hoạt động ở mức hiệu năng cao với độ sáng màn hình tối đa và tần số quét cao nhưng không ảnh hưởng đáng kể đến thời lượng pin.

Hiệu năng của máy được hỗ trợ bởi vi xử lý Snapdragon 8s Gen 4, giúp tối ưu hóa tiêu thụ năng lượng trong các tác vụ nặng. Ngay cả khi sử dụng liên tục cho giải trí hoặc làm việc, mức tiêu hao pin vẫn ở mức thấp hơn kỳ vọng.

Một yếu tố quan trọng giúp đạt được dung lượng 9.000mAh là công nghệ pin silicon-carbon. So với pin lithium-ion truyền thống, loại pin này có mật độ năng lượng cao hơn, cho phép tích hợp dung lượng lớn trong cùng một kích thước. Đây là hướng đi đang được nhiều hãng Trung Quốc theo đuổi trong khi các hãng lớn như Apple, Samsung hay Google vẫn chưa áp dụng rộng rãi.

Về thiết kế, việc tích hợp pin lớn khiến điện thoại có trọng lượng khoảng 217g và độ dày khoảng 8,5 mm. Tuy nhiên, cách phân bổ trọng lượng hợp lý giúp máy không tạo cảm giác cồng kềnh khi sử dụng thực tế. So với việc phải mang thêm pin dự phòng nặng khoảng 300g, sự đánh đổi này được đánh giá là hợp lý.

Bên cạnh đó, công nghệ sạc nhanh 80W SuperVOOC giúp rút ngắn thời gian nạp năng lượng. Thời gian sạc đầy từ 0% lên 100% khoảng 75 phút. Dù không phải nhanh nhất trên thị trường nhưng với dung lượng pin lớn, người dùng hiếm khi cần sạc đầy mỗi ngày.

Trong thực tế, người dùng chỉ cần sạc nhanh khoảng 15 phút cũng đủ dùng trong nhiều giờ. Với dung lượng lớn, mỗi phần trăm pin tương đương với thời gian sử dụng dài hơn so với các smartphone thông thường.

Những cải tiến về pin như trên cho thấy smartphone đang tiến gần hơn đến nhu cầu sử dụng thực tế của người dùng. Thời lượng pin không còn là yếu tố phải đánh đổi khi sử dụng các tính năng cao cấp.

Hiện tại, OnePlus Nord 6 đã về nước theo đường xách tay với giá chỉ 11,2 triệu đồng (bản RAM 8GB/ ROM 256GB).