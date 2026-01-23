Điều tồi tệ nhất trong ngành smartphone năm nay nếu OnePlus biến mất

Mặc dù OnePlus đã nhanh chóng phủ nhận những “tuyên bố vô căn cứ” và khẳng định vẫn hoạt động bình thường, tuy nhiên các nghi ngờ về tương lai của công ty thực sự vẫn còn đó.

Những chiếc smartphone OnePlus từng được biết đến là "flagship killer"

Tình hình của OnePlus không chỉ phản ánh thực trạng của riêng họ mà còn cho thấy thị trường smartphone đang gặp khó khăn. Việc tồn tại trong lĩnh vực này gần như là một thách thức không thể vượt qua. Các công ty công nghệ lớn như Sony và LG đã phải đóng cửa bộ phận kinh doanh smartphone của mình, trong khi Microsoft, Nokia và HTC đã nhiều lần thử nghiệm nhưng không thành công. Ngay cả Google cũng gặp khó khăn trong việc đạt doanh số cao với dòng sản phẩm Pixel. Còn Asus sẽ ngừng sản xuất smartphone ít nhất trong năm 2026 này.

Trong thực tế, thông tin OnePlus có thể rút lui khỏi thị trường smartphone không gây quá nhiều ngạc nhiên. Bởi lẽ, không ít thương hiệu khác đã rơi vào tình trạng tương tự: doanh số giảm, tin đồn lan truyền, và cuối cùng là sự ra đi của thương hiệu. Tuy không thể khẳng định điều này sẽ xảy ra với OnePlus, nhưng khả năng đó là hoàn toàn có thể.

Nhưng OnePlus thực sự đang gặp khó trong kinh doanh.

OnePlus gặp khó, cuộc chơi smartphone ngày càng hẹp

OnePlus vẫn tiếp tục hoạt động, ít nhất ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, thương hiệu này đang đối mặt với nhiều thách thức. Theo Android Headlines, OnePlus ghi nhận mức giảm 20% lượng hàng xuất xưởng từ năm 2023 đến 2024, và dự báo tình hình sẽ tiếp tục xấu đi trong năm 2025. Đặc biệt, việc không có thiết bị OnePlus được cung cấp bởi các nhà mạng tại Mỹ trong nhiều năm qua đã ảnh hưởng tiêu cực đến doanh số, bởi có khoảng 90% doanh số smartphone tại đây đến từ các nhà mạng.

Ngay cả khi OnePlus vẫn có một số thành công tại Ấn Độ, điều này không đủ để bù đắp cho những thách thức mà họ đang phải đối mặt. Thương hiệu này từng là một trong những lựa chọn thay thế cho Apple và Samsung tại Mỹ, đồng thời cũng đã phát triển mạnh mẽ ở Châu Âu. OnePlus 15 hiện vẫn là một trong những chiếc điện thoại hấp dẫn nhất trên thị trường, không chỉ nhờ vào chất lượng kỹ thuật mà còn vì nó là một lựa chọn thú vị bên cạnh iPhone 17 và Galaxy S25.

OnePlus là một trong số rất ít đối thủ cạnh tranh của Apple và Samsung tại Mỹ.

Sự tồn tại của một đối thủ cạnh tranh như OnePlus là điều tích cực cho thị trường smartphone, nhưng nếu thương hiệu này biến mất, Apple và Samsung sẽ càng củng cố vị thế thống trị của mình, dẫn đến việc thiếu cạnh tranh và ít cơ hội đổi mới hơn.