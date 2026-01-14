Đài Loan truy nã CEO Pete Lau của OnePlus

Ngoài CEO của OnePlus bị cáo buộc tham gia vào các hoạt động kinh doanh và tuyển dụng bất hợp pháp tại Đài Loan, văn phòng công tố Thạch Lâm (Đài Loan) cũng truy tố hai công dân Đài Loan vì đã hỗ trợ ông Lau trong việc điều hành một doanh nghiệp bất hợp pháp và tuyển dụng hơn 70 nhân viên tại Đài Loan.

CEO Pete Lau của OnePlus.

Theo thông tin từ các công tố viên, những nhân viên được tuyển dụng để thực hiện nghiên cứu và phát triển, xác minh và thử nghiệm ứng dụng phần mềm cho các sản phẩm của OnePlus. Phía OnePlus cho biết hoạt động kinh doanh của công ty vẫn diễn ra bình thường và không bị ảnh hưởng bởi sự việc.

Có trụ sở chính đặt tại Thâm Quyến, miền nam Trung Quốc, OnePlus đã trở thành một thương hiệu con độc lập thuộc Oppo từ năm 2021. Các bài đăng cá nhân của Pete Lau trên mạng xã hội vào đầu năm 2026 vẫn thể hiện sự lạc quan về các dự án công nghệ mới của Oppo và OnePlus trong năm nay.

Đài Loan đã trở thành điểm đến hấp dẫn cho các công ty Trung Quốc tìm kiếm nhân tài trong lĩnh vực công nghệ, dẫn đến việc chính quyền Đài Loan phải thực hiện các biện pháp ngăn chặn. Họ lo ngại rằng các công ty Trung Quốc có thể sử dụng các công ty ma đăng ký tại Hồng Kông hoặc các thực thể nước ngoài để che giấu danh tính của nhân viên.

Vào tháng 8/2025, trong bối cảnh lo ngại về tình trạng chảy máu công nghệ ngày càng gia tăng, chính quyền Đài Loan thông báo đang điều tra 16 công ty Trung Quốc vì bị cáo buộc lôi kéo nhân tài trong lĩnh vực bán dẫn và công nghệ cao.