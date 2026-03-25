OnePlus 15T trình làng với pin “khủng” hiếm thấy trên smartphone

Sản phẩm này không chỉ có thiết kế thời trang mà còn sở hữu cấu hình mạnh mẽ và pin dung lượng lớn, đáp ứng nhu cầu của những người yêu thích màn hình nhỏ gọn.

OnePlus 15T được trang bị màn hình AMOLED 6,32 inch với độ phân giải 1.5K, tần số quét thích ứng 165Hz và viền siêu mỏng chỉ 1,1mm. Màn hình này tích hợp công nghệ phát quang tiên tiến cho độ sáng tối ưu, với độ sáng tối thiểu 1 nit cho điều kiện ánh sáng yếu và chứng nhận giảm ánh sáng xanh. Kính cường lực Oppo Crystal Shield Glass giúp bảo vệ màn hình khỏi va đập.

Bên trong, OnePlus 15T sử dụng chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 với kiến trúc 3nm cho số điểm AnTuTu trên 4,45 triệu. Thiết bị có RAM LPDDR5X Ultra Pro lên đến 16 GB và bộ nhớ trong UFS 4.1 lên đến 1TB, kết hợp hệ thống làm mát bằng buồng hơi 5150mm². Đặc biệt, máy còn tích hợp hệ thống chơi game ba chip giúp tăng cường hiệu năng và khả năng kết nối.

Theo OnePlus, công nghệ đồ họa mới trên OnePlus 15T cho phép chơi game “Honor of Kings” ở tốc độ khung hình 144FPS mượt mà, cùng khả năng hỗ trợ tốc độ làm mới 165Hz cho các tựa game như PUBG Mobile và Valorant Mobile.

OnePlus 15T chạy trên hệ điều hành Android 16 với giao diện ColorOS 16, đi kèm nhiều tính năng mới như trợ lý chơi game và khả năng kết nối đa thiết bị. OnePlus cam kết hỗ trợ bản cập nhật phần mềm trong 5 năm, bao gồm 4 bản cập nhật hệ điều hành lớn, cho smartphone mới của mình.

Đối với khả năng chụp ảnh, OnePlus 15T trang bị hệ thống camera kép mang thương hiệu LUMO Imaging. Cảm biến chính Sony 50 MP với tính năng chống rung quang học (OIS) và ống kính tele tiềm vọng 3.5x cho phép zoom quang học chất lượng cao lên đến 7x. Máy ảnh hỗ trợ quay video 4K và nhiều chế độ chụp khác nhau, trong khi camera trước 16 MP phục vụ nhu cầu chụp ảnh selfie.

Dù có kích thước nhỏ gọn, OnePlus 15T vẫn sở hữu viên pin Glacier dung lượng 7.500 mAh, mang đến khả năng sạc nhanh có dây 100W và sạc không dây 50W. Thiết bị đạt chuẩn IP66, IP68 và IP69K về khả năng chống bụi và nước, cùng với cảm biến vân tay siêu âm 3D trong màn hình và các tùy chọn kết nối tiên tiến như 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC và GPS.

OnePlus 15T có ba màu sắc: Sô cô la trắng, ca cao nguyên chất và trà xanh matcha. Giá bán sản phẩm bắt đầu từ 4299 nhân dân tệ (16,47 triệu) cho phiên bản cơ bản với RAM 12 GB và bộ nhớ trong 256 GB. Các phiên bản cao cấp hơn có giá từ 4.599 đến 5.699 nhân dân tệ (tương đương 17,62 đến 21,83 triệu). Hiện tại, sản phẩm đã cho phép đặt trước tại Trung Quốc và sẽ chính thức bán ra từ ngày 25/3.