Tin đồn về OnePlus 16 khiến nhiều siêu phẩm bị lu mờ

Những thông tin rò rỉ mới nhất cho thấy OnePlus đang chuẩn bị ra mắt OnePlus 16 với nhiều nâng cấp về phần cứng. Đáng chú ý, việc sử dụng RAM chuẩn LPDDR6 có thể khiến giá bán của sản phẩm tăng cao.

Theo các nguồn tin, OnePlus 16 có thể là một trong những smartphone đầu tiên được trang bị RAM LPDDR6. Đây là thế hệ bộ nhớ mới với tốc độ và băng thông cao hơn so với LPDDR5 và LPDDR5X.

LPDDR6 vừa giúp cải thiện hiệu năng, vừa có thể tối ưu tiêu thụ điện năng, giúp thiết bị hoạt động hiệu quả hơn trong các tác vụ nặng như xử lý AI hoặc đồ họa nâng cao.

Tuy nhiên, việc sử dụng công nghệ mới cũng đi kèm chi phí cao hơn. Giá chip nhớ đang tăng do nhu cầu lớn từ các trung tâm dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Điều này đã khiến giá smartphone có xu hướng tăng trong thời gian gần đây.

Một số smartphone khác cũng sẽ sử dụng RAM chuẩn LPDDR6, ví dụ như Xiaomi 18 Ultra.

Ngoài RAM, OnePlus 16 sẽ sở hữu nhiều thông số phần cứng đáng chú ý. Thiết bị có thể sử dụng màn hình OLED độ phân giải 1.5K, hỗ trợ tần số quét 240Hz và viền màn hình mỏng. Chiếc flagship cũng có thể được trang bị cảm biến vân tay siêu âm dưới màn hình và hệ thống tản nhiệt buồng hơi lớn để cải thiện khả năng kiểm soát nhiệt.

Về hiệu năng, OnePlus 16 sẽ chạy chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, đi kèm RAM 12GB hoặc 16GB chuẩn LPDDR6 và bộ nhớ trong tối đa 1TB chuẩn UFS 4.1.

Dung lượng pin được đồn đoán khoảng 9.000 mAh, cao hơn đáng kể so với nhiều smartphone hiện nay. Thiết bị cũng sẽ hỗ trợ sạc nhanh có dây với công suất khoảng 120W. Hệ thống camera sau dự kiến gồm 3 ống kính.

OnePlus 16 được kỳ vọng sẽ mang lại hiệu năng cao hơn thế hệ trước. Tuy nhiên, chi phí linh kiện tăng và việc áp dụng công nghệ mới có thể ảnh hưởng trực tiếp đến giá bán của thiết bị khi ra mắt.