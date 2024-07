Chiếc iPhone 17 “bất ngờ nhất” sẽ có giá bao nhiêu?

Đã có rất nhiều lời đồn đoán về sự tồn tại của mẫu iPhone siêu mỏng mới mang tên iPhone 17 Slim mà Apple ra mắt vào mùa thu năm sau. Trong khi nhiều tin đồn cho biết iPhone 17 Slim sẽ được ra mắt sau những gì Apple đạt được với mẫu iPad Pro vào tháng 5 thì một dự đoán gần đây cho rằng sản phẩm có thể không xuất hiện do nhà sản xuất iPhone gặp khó khăn trong việc thiết kế bo mạch chủ mới.

iPhone 17 Slim có thể vẫn tồn tại để ra mắt vào năm sau.

Mặc dù vậy, nếu công ty thực sự tạo ra bất ngờ với đột phá mới, iPhone 17 Slim có thể trở thành chiếc iPhone mỏng nhất từ trước đến nay. Nhưng để sở hữu sản phẩm này, số tiền mà người dùng cần chi ra là không hề rẻ khi tin đồn mới nhất cho biết máy sẽ có giá bán khởi điểm rơi vào khoảng 1.299 USD (32,9 triệu đồng). Các sản phẩm còn lại có giá khởi điểm giữ nguyên, gồm iPhone 17 có giá 799 USD (20,24 triệu đồng), iPhone 17 Pro có giá 1.099 USD (27,84 triệu đồng) và iPhone 17 Pro Max có giá 1.199 USD (30,37 triệu đồng).

Hiện tại, iPhone 15 Pro Max là mẫu iPhone đắt nhất từ trước đến nay với giá khởi điểm 1.199 USD (30,37 triệu đồng). Đáng chú ý hơn, ngoại trừ thiết kế siêu mỏng, iPhone 17 Slim dường như chỉ sở hữu những tính năng cơ bản như phiên bản tiêu chuẩn, bao gồm chip A19 Bionic và thậm chí chỉ là camera kép. Điều này khác biệt hoàn toàn so với iPhone 17 Pro và 17 Pro Max có chip A19 Pro và hệ thống ba camera ở mặt sau.

Một tin vui là iPhone 17 Slim cũng mang đến công nghệ màn hình ProMotion 120 Hz với tính năng LTPO, cho phép điều chỉnh tốc độ khung hình từ 1Hz đến 120Hz cho các nhiệm vụ khác nhau để tiết kiệm năng lượng. Đó là tính năng độc quyền được cho là vẫn tồn tại trên dòng iPhone Pro vào năm nay. Trong thực tế, ngay cả iPhone 17 tiêu chuẩn cũng được nâng cấp lên công nghệ màn hình tiên tiến và được chờ đợi từ rất lâu này.

Nhưng để sở hữu iPhone 17 Slim thì người dùng phải trả số tiền không hề rẻ.

Bổ sung iPhone 17 Slim vào gia đình sản phẩm ra mắt vào mùa thu năm sau nhưng Apple được cho là vẫn tung ra 4 phiên bản iPhone trong sự kiện. Nguyên nhân vì công ty sẽ khai tử phiên bản iPhone 17 Plus sau những thất bại về doanh số mà các phiên bản iPhone Plus gặp phải hiện nay. Kết quả là, gia đình iPhone 17 vào năm sau sẽ bao gồm iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro và 17 Slim. Điều này đánh dấu sự chấm dứt của dòng Plus kể từ khi Apple triển khai nó trên iPhone 14 ra mắt vào năm 2022, có nghĩa chúng chỉ có “tuổi thọ” 3 năm, gần giống với dòng “mini” trước đó vốn có “tuổi thọ” 2 năm (iPhone 12 mini và iPhone 13 mini).

Về kích thước màn hình, iPhone 17 và 17 Pro được cho là có cùng kích thước 6,27 inch (trái ngược với tuyên bố trước đây cho biết iPhone 17 có màn hình 6,1 inch và iPhone 17 Pro có màn hình 6,3 inch), trong khi iPhone 17 Slim và 17 Pro Max có màn hình lần lượt là 6,65 inch và 6,86 inch.

Toàn bộ dòng sản phẩm dự kiến sử dụng modem Qualcomm Snapdragon để kết nối di động. Phiên bản thông thường và Slim có khung nhôm, trong khi phiên bản Pro tiếp tục sử dụng khung titan. Ngoài ra chúng cũng có các tính năng kết nối USB-C và Face ID đặt trong Dynamic Island.

