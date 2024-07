iPhone 17 Slim siêu mỏng sẽ có gì "gây sốt" khi ra mắt?

Chỉ còn hơn hai tháng nữa, "Nhà Táo" sẽ ra mắt dòng iPhone 16. Tuy nhiên, theo các tin đồn, vào năm 2025, Apple dự kiến ​​ngừng sản xuất chiếc iPhone “Plus” trong dòng iPhone 17 của mình để nhường chỗ cho iPhone 17 “Slim” - iPhone siêu mỏng.

Ảnh concept iPhone 17 Slim.

Dưới đây là tổng hợp tất cả những tin đồn về iPhone 17 "Slim" của Apple.

Thiết kế mỏng hơn

Theo The Information, mẫu iPhone 17 hoàn toàn mới của Apple sẽ có thiết kế "mỏng hơn đáng kể" với khung nhôm thay vì vỏ titan như các mẫu iPhone Pro. Hãng tin cũng tuyên bố, chiếc iPhone này sẽ có khu vực Dynamic Island hẹp hơn (có thể là nhờ Apple sử dụng "kim loại" nhỏ hơn cho hệ thống Face ID). Có tên mã nội bộ là D23, thiết kế mới của chiếc iPhone siêu mỏng sẽ tương đương với iPhone X.

Màn hình nhỏ hơn

Theo nhà phân tích Jeff Pu của Haitong International Securities, kích thước màn hình của iPhone 17 Slim sẽ là 6,6 inch. Tuy nhiên, theo nhà phân tích Ross Young của Display Supply Chain Consultants (DSCC), chiếc iPhone này sẽ có màn hình 6,55 inch. Hiện tại, iPhone 15 Plus có màn hình 6,7 inch.

Apple vẫn đang thử nghiệm các thiết kế khác nhau cho chiếc điện thoại mỏng hơn. Vì vậy, kích thước màn hình của iPhone 17 Slim luôn có thể thay đổi.

Thay đổi bố cục Camera

Ảnh minh họa.

The Information khẳng định, iPhone 17 "Slim" sẽ có camera ở những vị trí mới. Theo các báo cáo hồi tháng 5, camera sau có thể nằm giữa ở cạnh “phía trên” của thiết bị. Một số điện thoại Android như Pixel 8 Pro của Google đã có camera sau ở vị trí chính giữa trên cùng. Trước đó, hệ thống camera iPhone của Apple đã được ấn định nằm ở góc trên cùng bên trái kể từ mẫu iPhone năm 2007.

Lớp phủ chống phản chiếu

Theo nguồn tin Instant Digital, tất cả các mẫu iPhone 17 sẽ có màn hình chống phản chiếu, có khả năng chống trầy xước tốt hơn so với Tấm chắn gốm của Apple có trên các mẫu iPhone 15. Kính bên ngoài của dòng iPhone 17 sẽ có “lớp chống phản chiếu siêu cứng” có khả năng “chống trầy xước tốt hơn”.

Hiện các chuyên gia vẫn không rõ liệu Apple có dự định áp dụng kính cường lực Gorilla Glass Armor đã có trên Samsung Galaxy S24 Ultra trên dòng iPhone 17 sắp tới hay không.

Công nghệ ProMotion

Theo The Elec, tất cả các mẫu iPhone 17 sẽ có màn hình OLED với công nghệ bảng nối đa năng tiêu thụ ít năng lượng, lần đầu tiên đưa ProMotion lên các mẫu iPhone tiêu chuẩn. Tính năng ProMotion cho phép màn hình tăng tốc độ làm mới lên tới 120Hz để hiển thị nội dung video và cuộn mượt mà hơn.

Thêm nữa, tính năng ProMotion cũng cho phép màn hình giảm tốc độ làm mới, giúp tiết kiệm năng lượng hơn ở mức 1Hz. Đây cũng là lý do khiến màn hình iPhone 15 Pro có tính năng luôn bật - Always On, hiển thị đồng hồ, widget, thông báo và hình nền của Màn hình khóa ngay cả khi thiết bị đã bị khóa.

Camera selfie cải tiến

Theo nhà phân tích Ming-Chi Kuo của Apple, dòng iPhone 17 sẽ có camera trước 24 megapixel với ống kính 6 thành phần. Trước đó, thế hệ iPhone 14 và iPhone 15 chỉ có camera trước 12 megapixel với ống kính 5 thành phần và dòng iPhone 16 năm nay dự kiến ​​có phần cứng tương tự.

Độ phân giải được nâng cấp trên iPhone 17 Series sẽ cho phép ảnh duy trì chất lượng ngay cả khi bị cắt hoặc phóng to, số lượng pixel lớn hơn cũng sẽ chụp được ảnh chi tiết tốt hơn. Việc nâng cấp lên ống kính 6 thành phần cũng sẽ nâng cao chất lượng hình ảnh tổng thể.

Nâng cấp cấu hình

Nhà phân tích Jeff Pu của Haitong tuyên bố, iPhone 17 "Slim" sẽ có RAM 8GB, lớn hơn so với RAM 6GB trên iPhone 15 Plus. Điều đáng chú ý là tất cả các mẫu iPhone 16 sắp ra mắt ​​sẽ được trang bị RAM 8GB – phục vụ cho Apple Intelligence. Theo The Information, iPhone 17 Slim sẽ được trang bị chip A19 của Apple.

Giá cao hơn

The Information đưa tin, iPhone 17 Slim mỏng hơn sẽ có mức giá cao hơn mẫu iPhone Pro Max hiện tại. Do đó, chiếc iPhone này sẽ trở thành mẫu iPhone cao cấp nhất trong lịch sử, vượt trội hơn iPhone 17 Pro Max. Nếu đúng như vậy, “iPhone Slim” sẽ chính thức là chiếc “iPhone Ultra” đã được đồn đoán trong vài năm nay.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]