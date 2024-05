iPhone 17 Slim sẽ trở thành chiếc iPhone đắt nhất lịch sử

Nhiều tin đồn gần đây đã nhắc tới chiếc iPhone siêu mỏng - iPhone 17 Slim. Dự kiến, chiếc smartphone cao cấp này sẽ xuất hiện vào năm 2025.

Đáng chú ý, theo The Information, iPhone 17 Slim "sẽ có giá cao hơn iPhone 17 Pro Max", có thể trở thành mẫu iPhone đắt đỏ nhất trong lịch sử.

iPhone 17 Slim sẽ mang tới những gì?

Theo báo cáo của The Information và tuyên bố từ nhà phân tích nổi tiếng Jeff Pu của Haitong International Securities, chiếc iPhone 17 Slim sẽ mỏng hơn so với các mẫu iPhone hiện tại (có độ dày từ 7,8 - 8,25mm). Hiện tại, vẫn chưa rõ iPhone 17 Slim sẽ mỏng đến mức nào.

Ảnh concept iPhone 17 Slim.

Theo dự đoán, iPhone 17 Slim sẽ thay thế iPhone 17 Plus trong dòng iPhone. Năm nay, chiếc iPhone 16 Plus vẫn sẽ ra mắt, kế nhiệm iPhone 15 Plus.

Báo cáo của Jeff Pu tuyên bố, iPhone 17 Slim sẽ có màn hình 6,6 inch trong khi nguồn tin của The Information cho biết, màn hình của máy sẽ có kích thước từ 6,1 - 6,6 inch.

Điện thoại mới sẽ chạy trên chip A19 (dòng iPhone 16 sẽ sử dụng chip silicon A18). The Information cũng cho hay, máy sẽ có "khung nhôm và chi tiết Dynamic Island nhỏ hơn".

Đáng chú ý, The Information tuyên bố, chiếc điện thoại này sẽ có giá cao hơn iPhone 15 Pro Max hiện tại. Điều này khá mâu thuẫn khi iFan sẽ phải trả nhiều tiền hơn cho một chiếc iPhone khung nhôm và có màn hình nhỏ hơn.

iPhone 17 Slim siêu mỏng hay iPhone 17 Ultra?

Trước đó, vào năm 2022, các tin đồn lại nhắc tới iPhone Ultra. Đây được dự đoán là thiết bị đỉnh cao, giống như cách Apple Watch Ultra cung cấp các tính năng tốt nhất của đồng hồ thông minh Apple Watch.

Ảnh concept iPhone 16 Ultra.

Một số tin đồn thậm chí còn cho rằng iPhone 16 Ultra sẽ được phát hành vào mùa thu năm nay. Tuy nhiên, ngày càng rõ ràng là "Nhà Táo" sẽ chỉ tung 4 mẫu iPhone 16 và không có kế hoạch thay đổi tên cho iPhone 16 Pro Max. Vì vậy, vào năm 2025... iPhone 17 Slim sẽ xuất hiện.

Liệu chúng giống nhau không?

Theo các tin đồn, iPhone Ultra sẽ giới thiệu một loạt tính năng - độ bền cao hơn, camera tốt hơn và thậm chí có các nút cảm ứng, giúp loại bỏ các bộ phận chuyển động trên điện thoại. Đó là những tính năng cao cấp, xứng đáng với một chiếc điện thoại đắt tiền hơn iPhone Pro Max - đặc biệt là với một thiết kế siêu mỏng.

Theo các chuyên gia, những tính năng tin đồn của iPhone Ultra trong nhiều năm qua sẽ được xếp vào iPhone 17 Slim như một sự bổ sung cao cấp.

Apple đang tìm kiếm một thiết kế mới?

Bất kể iPhone Slim hay iPhone Ultra - những người theo dõi Apple đang kỳ vọng iPhone sẽ có thiết kế mới mẻ hơn. Đã 7 năm kể từ khi iPhone được thay đổi thiết kế - iPhone X: loại bỏ nút Home tích hợp Touch ID để mở rộng màn hình ra gần sát mép. Trong những năm tiếp theo, Apple chỉ thực hiện một số điều chỉnh nhỏ: làm phẳng các cạnh của iPhone và sắp xếp lại cụm camera sau.

iPhone 17 Slim sẽ có thiết kế cực mỏng, giá cực đắt.

Trong 7 năm qua, công ty chỉ giới thiệu các thiết bị gần như giống hệt nhau. iPhone Slim (hoặc iPhone Ultra hay thậm chí là Ultra Slim) sẽ là cơ hội để iPhone làm mới diện mạo và có thể khiến người tiêu dùng hào hứng với việc nâng cấp iPhone một lần nữa.

