iPhone 17 sẽ là thách thức cho người dùng chiếc iPhone giá trị nhất hiện nay

Nếu đang sở hữu một chiếc iPhone cũ, chẳng hạn như iPhone 13, đây có thể là thời điểm để người dùng cân nhắc việc nâng cấp.

iPhone 17 có thể tốt, nhưng không nhất thiết người dùng iPhone 13 cần nâng cấp.

Hiện tại, thông tin chi tiết về giá cả và các tính năng của các mẫu iPhone 17 vẫn chưa được công bố. Mặc dù vậy, nội dung bài viết sau sẽ tập trung vào việc giải quyết suy nghĩ của người dùng về việc có nên đổi mới chiếc iPhone 13. Đây được xem là mối quan tâm của rất nhiều người dùng đang sở hữu iPhone 13, vốn được xác định là cân bằng tốt nhất về giá bán.

Khi nào nên nâng cấp

Dù sở hữu phiên bản iPhone 13 cơ bản, Pro hay Pro Max, có một số lý do để xem xét việc nâng cấp. Đầu tiên, nếu pin của iPhone không còn đủ sức sử dụng và việc thay pin trở nên tốn kém, người dùng nên nghĩ đến việc đổi máy. Thứ hai, nếu điện thoại chậm hơn bình thường và mất nhiều thời gian để mở ứng dụng, đó là dấu hiệu cho thấy thiết bị đã lỗi thời.

Ngoài ra, nếu thường xuyên chụp ảnh hoặc quay video, những cải tiến về camera, đặc biệt là camera trước trên iPhone 17 Air, có thể mang lại trải nghiệm tốt hơn. Mẫu iPhone mới này hứa hẹn sẽ nhẹ hơn và có thời lượng pin cải thiện, điều này rất quan trọng nếu người dùng sử dụng điện thoại hàng ngày.

Nếu muốn camera chụp đẹp hơn, iPhone 17 đáng để nâng cấp.

Hơn nữa, nếu bộ nhớ của iPhone đang bị đầy và điện thoại thường xuyên chậm hoặc ứng dụng bị đóng, một mẫu mới có thể giải quyết những vấn đề này. Và cuối cùng, nếu người dùng muốn cập nhật những công nghệ mới nhất, đây có thể là cơ hội tốt để nâng cấp.

Khi nào không nên nâng cấp

Ngược lại, nếu iPhone 13 vẫn hoạt động tốt, nhanh và không gặp lỗi, người dùng không cần phải thay ngay. Nếu pin vẫn còn đủ dùng trong cả ngày mà không cần sạc liên tục, tốt hơn hết nên giữ lại. Nếu người dùng không cảm thấy thiếu hụt chức năng mới nào, việc nâng cấp là không cần thiết.

Mua một chiếc iPhone mới là một khoản chi tiêu lớn, đặc biệt đối với các phiên bản Pro, vì vậy hãy cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định. Apple cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ iPhone trong nhiều năm tới, và những thay đổi trên iPhone 17 có thể không đủ đáng kể để biện minh cho việc nâng cấp ngay lập tức. Nếu chỉ sử dụng điện thoại cho các tác vụ cơ bản như gọi điện và nhắn tin, iPhone 13 thực sự vẫn sẽ hoạt động hoàn hảo.

Thời gian hỗ trợ của iPhone 13 vẫn khá tốt.

Tóm lại, nếu có khả năng tài chính và muốn sở hữu chiếc iPhone mới nhất, người dùng có thể xem xét việc nâng cấp. Tuy nhiên, nếu pin vẫn còn sử dụng tốt và người dùng không muốn tốn kém, việc giữ lại iPhone 13 là hợp lý vì nó vẫn sẽ được hỗ trợ phiên bản iOS mới trong vài năm tới. Đối với nhiều người, việc xem xét giá bán của các mẫu mới là rất cần thiết, bởi nếu chúng không thuyết phục, người dùng hoàn toàn có thể giữ lại iPhone 13 khi điện thoại vẫn có tuổi đời sử dụng thêm vài năm nữa.