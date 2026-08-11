Vì sao không thể đem trung tâm dữ liệu AI dời ra Nam Cực?

Sự bùng nổ của công nghệ AI đang khiến các trung tâm dữ liệu mọc lên như nấm, đi kèm tiêu tốn lượng điện và nước khổng lồ. Vấn đề hạ nhiệt cho các siêu máy tính đã vấp phải sự phản đối gay gắt từ người dân ở nhiều khu vực. Điều này khiến nhiều người nảy ra ý tưởng đặt các trung tâm dữ liệu tại nơi băng giá như Nam Cực. Về lý thuyết, nhiệt độ cực thấp tại đây có thể giải quyết dứt điểm bài toán làm mát thiết bị.

Bên trong một trung tâm dữ liệu AI.

Những rào cản hạ tầng khổng lồ và các quy định pháp lý nghiêm ngặt

Thực tế, việc tận dụng không khí lạnh tự nhiên để giảm nhu cầu tiêu thụ nước đã được áp dụng thành công. Các quốc gia như Phần Lan, Thụy Điển hay Iceland đều đã vận hành thành công nhiều trung tâm dữ liệu tối ưu. Mô hình này giúp tiết kiệm tài nguyên nước, dù vẫn cần điện năng để duy trì hệ thống quạt gió. Tuy nhiên, việc triển khai dự án tại Nam Cực lại phức tạp hơn rất nhiều so với các vùng đất có con người sinh sống.

Rào cản lớn nhất đối với tham vọng này chính là sự thiếu hụt hoàn toàn về hạ tầng cơ sở nhân tạo. Nam Cực không có lưới điện hiện đại mà chỉ phụ thuộc vào máy phát điện chạy dầu diesel tại các trạm nghiên cứu. Việc thiếu hụt cáp internet ngầm dưới biển khiến thiết bị tại đây không thể cung cấp dịch vụ kết nối ra toàn cầu. Do đó, việc xây dựng trung tâm dữ liệu tại đây gần như làm mất đi mục đích vận hành ban đầu.

Bên cạnh đó, thời tiết khắc nghiệt cùng điều kiện sống thiếu thốn khiến chi phí duy trì nhân lực tăng cao đỉnh điểm. Về mặt pháp lý, Nam Cực là vùng lãnh thổ được bảo vệ nghiêm ngặt bởi hàng loạt hiệp ước quốc tế. Các quy định hiện hành cấm hoàn toàn mọi hoạt động thương mại, xả thải chất thải cũng như hoạt động quân sự. Chỉ riêng việc xin cấp phép đánh giá tác động môi trường cũng có thể khiến dự án bị trì hoãn nhiều năm.

Trung tâm AI không thể đặt tại Nam Cực.

Dù thực tế Nam Cực đã có trạm dữ liệu IceCube, nhưng thiết bị này chỉ phục vụ mục đích nghiên cứu nhỏ lẻ. Việc xây dựng một phức hợp trung tâm dữ liệu thương mại quy mô lớn là điều gần như không thể xảy ra. Ý tưởng đưa data center ra băng tuyết Nam Cực vẫn chỉ dừng lại ở mặt lý thuyết vô cùng xa vời. Do đó, đây chưa thể là lời giải cho bài toán tiêu thụ năng lượng của ngành AI.