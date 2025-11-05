CEO Tim Cook: Apple sẽ tiếp tục hợp tác với các "ông lớn" để nâng cao AI

Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn với CNBC, CEO Apple - Tim Cook cho biết, công ty đang có kế hoạch tích hợp thêm nhiều công cụ AI của bên thứ ba vào hệ điều hành của công ty:

"Mục tiêu của chúng tôi là tích hợp với nhiều người dùng hơn theo thời gian"

Apple đã tích hợp ChatGPT vào Siri, việc tích hợp Google Gemini đang được tiến hành. Những tin đồn gần đây cũng xoay quanh mối quan hệ hợp tác giữa công ty với Anthropic và Perplexity.

CEO Apple - Tim Cook.

Đây không phải là lần đầu tiên công chúng thấy "Nhà Táo" kết hợp với bên thứ ba. Trước đó, vào cuối năm ngoái, Phó chủ tịch cấp cao về phần mềm của Apple, Craig Federighi đã chia sẻ, công ty "mong muốn tích hợp với các mô hình khác nhau như Google Gemini trong tương lai".

Ông Cook cũng cho biết, Apple đang trên đà phát hành Siri được nâng cấp AI vào năm tới, đồng thời Apple đang "đạt được tiến triển tốt" trong việc phát triển Siri, các thương vụ mua lại AI vẫn đang được xem xét.

Tin tức này được đưa ra sau khi Apple công bố kết quả kinh doanh quý 3, cho thấy công ty đã đạt doanh thu kỷ lục 102,5 tỷ USD trong 3 tháng qua, đánh dấu mức tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngay cả với dòng iPhone 17 được ra mắt vào tháng 9, Apple vẫn chưa hiện thực hóa kế hoạch về AI, chưa mang Siri nâng cao lên các thiết bị của mình. Một báo cáo gần đây từ Bloomberg cho hay, "Táo Khuyết" có thể hợp tác với Google để xây dựng một công cụ tìm kiếm AI cho Siri. Giám đốc điều hành Google, Sundar Pichai, cũng đã xác nhận vào năm ngoái rằng công ty đang nghiên cứu hỗ trợ Gemini cho iPhone.

iPhone 17.

Doanh số từ iPhone 17 có thể chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng doanh thu 49,03 tỷ USD của Apple từ iPhone. Dòng iPhone mới còn bao gồm iPhone Air - iPhone siêu mỏng đầu tiên của Apple cùng với iPhone 17 và iPhone 17 Pro được nâng cấp. Năm nay, Apple đã mang một số tính năng trước đây chỉ dành cho dòng iPhone Pro lên iPhone tiêu chuẩn, bao gồm màn hình luôn bật hỗ trợ ProMotion, cho thao tác cuộn mượt mà hơn.

Apple cũng vừa ra mắt iPad Pro, MacBook Pro và tai nghe Vision Pro nâng cấp, mỗi chiếc đều được tích hợp chip M5. Có tin đồn cho hay, công ty cũng đang chuẩn bị ra mắt iPhone 17e giá rẻ vào đầu năm sau.