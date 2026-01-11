CEO Apple - Tim Cook "bỏ túi" bao nhiêu tiền vào năm 2025?

Theo báo cáo thường niên được Apple công bố vào hôm thứ Sáu vừa qua, Giám đốc điều hành Apple, Tim Cook đã "bỏ túi" 74,3 triệu USD vào năm 2025, giảm nhẹ so với 74,6 triệu đô la vào năm 2024.

Thu nhập của ông Cook bao gồm mức lương cơ bản 3 triệu USD, không thay đổi kể từ năm 2016, 57,5 ​​triệu USD tiền thưởng cổ phiếu, 12 triệu USD tiền thưởng dựa trên hiệu suất và 1,76 triệu USD các khoản bồi thường khác, chẳng hạn như đóng góp vào quỹ hưu trí, phí bảo hiểm nhân thọ, tiền thanh toán kỳ nghỉ, chi phí an ninh và chi phí đi lại bằng máy bay cá nhân. Vì lý do hiệu quả và an ninh, Apple yêu cầu ông Tim Cook sử dụng máy bay riêng cho cả công việc và du lịch cá nhân.

CEO Apple - Tim Cook.

Apple đặt mục tiêu mức lương thưởng cho Cook là 59 triệu USD giống như năm 2024 nhưng ông Cook đã kiếm được nhiều hơn mức đó thông qua các khoản tiền thưởng khuyến khích mà các giám đốc điều hành nhận được khi Apple hoạt động tốt.

Các giám đốc điều hành cấp cao khác của Apple, bao gồm cả cố vấn pháp lý sắp mãn nhiệm Kate Adams, giám đốc điều hành Sabih Khan và giám đốc bán lẻ kiêm nhân sự Deirdre O'Brien, mỗi người đều nhận được tổng thù lao khoảng 27 triệu USD vào năm 2025. Apple cũng chứng kiến ​​sự thay đổi giám đốc tài chính vào năm 2025, cựu giám đốc tài chính Luca Maestri kiếm được 15,5 triệu USD và giám đốc tài chính mới Kevan Parekh kiếm được 22,5 triệu USD.