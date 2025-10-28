Những tính năng sẽ có trên mẫu iPhone kỷ niệm 20 năm của Apple

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm ra mắt iPhone vào năm 2017, Apple đã giới thiệu ‌iPhone‌ X với tính năng Face ID, thiết kế notch và viền màn hình tối giản, mang đến không gian hiển thị rộng rãi hơn bao giờ hết. Hiện tại, kỷ niệm 20 năm iPhone đang đến gần, và Apple dự kiến sẽ nâng tầm thiết kế của ‌iPhone‌ X.

Ảnh minh họa

Mặc dù còn hai năm nữa mới đến năm 2027, nhưng những tin đồn về các thay đổi lớn trên ‌iPhone‌ kỷ niệm 20 năm đã bắt đầu xuất hiện. Dưới đây là những thông tin đáng chú ý:

Thiết kế không viền với màn hình cong

Apple đang hướng tới một chiếc ‌iPhone‌ trông giống như một tấm kính không viền, với màn hình cong tràn xuống cả bốn cạnh. Thiết kế này sẽ mang lại trải nghiệm hình ảnh hoàn toàn mới, mặc dù có thể hạn chế việc sử dụng ốp lưng. Tuy nhiên, Apple đã cải thiện độ bền của ‌iPhone‌ với công nghệ Ceramic Shield 2, giúp chống trầy xước và vỡ tốt hơn.

Cải tiến công nghệ hiển thị

Apple dự kiến sẽ sử dụng tấm nền OLED mỏng hơn và sáng hơn cho ‌iPhone‌ kỷ niệm 20 năm. Công nghệ Bộ lọc màu trên bao bì (COE) sẽ giúp giảm độ dày của màn hình, cải thiện độ sáng và giảm mức tiêu thụ điện năng. Mặc dù có thể gặp khó khăn trong việc xử lý phản chiếu, Apple đã bổ sung lớp phủ chống phản chiếu mới cho các phiên bản ‌iPhone‌ hiện tại.

Nâng cấp camera và cảm biến

Apple có thể sẽ trang bị cảm biến HDR tùy chỉnh cho camera Fusion, giúp cải thiện dải động và ghi lại chi tiết ở cả vùng sáng và tối. Điều này tương đương với hiệu suất của một máy quay phim điện ảnh cao cấp.

Chip modem và chip A mới

Apple đang phát triển modem do chính hãng thiết kế, với mục tiêu vượt trội hơn modem Qualcomm vào năm 2027. Modem này hứa hẹn sẽ tiết kiệm điện và cải thiện hiệu suất. Đồng thời, Apple có thể chuyển sang chip 2 nanomet cho dòng iPhone 18, với các mẫu kỷ niệm 20 năm có thể sử dụng chip A21.

Không có iPhone 19

Dự kiến, Apple sẽ bỏ qua ‌iPhone‌ 19 và chuyển thẳng từ ‌iPhone‌ 18 sang ‌iPhone‌ 20 vào năm 2027, tương tự như cách họ đã làm khi phát hành ‌iPhone‌ 8 và ‌iPhone‌ X mà không có ‌iPhone‌ 9.

iPhone có thể gập lại

Mặc dù có kế hoạch ra mắt ‌iPhone‌ màn hình gập vào năm 2026, nhưng có thông tin cho rằng sự ra mắt này có thể bị trì hoãn đến năm 2027, trùng với kỷ niệm 20 năm của Apple.

Thời gian ra mắt

Kỷ niệm 20 năm iPhone sẽ diễn ra vào ngày 29/6/2027, nhưng Apple có thể sẽ phát hành sản phẩm mới vào tháng 9 như thường lệ. Dù có thể có thông báo sớm về thiết bị kỷ niệm, nhưng lịch trình ra mắt vẫn chưa được xác nhận.

Với những cải tiến và thay đổi đầy hứa hẹn, ‌iPhone‌ kỷ niệm 20 năm chắc chắn sẽ là một sự kiện đáng mong đợi trong ngành công nghệ.