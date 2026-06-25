Trung Quốc làm điều không tưởng với siêu máy tính số 1 thế giới

Hệ thống mang tên LineShine này được đặt tại Trung tâm Siêu máy tính Quốc gia ở Thâm Quyến. Với điểm số được ghi nhận, siêu máy tính này đã vượt qua máy tính El Capitan của Mỹ để giành vị trí dẫn đầu.

LineShine đạt danh số số 1 trên bảng xếp hạng TOP500 siêu máy tính hiện nay.

Danh sách TOP500, được công bố hai lần mỗi năm, xếp hạng các siêu máy tính mạnh nhất thế giới dựa trên tiêu chuẩn hiệu năng cụ thể. Phiên bản mới nhất của bảng xếp hạng đã được công bố tại Hội nghị Siêu máy tính Quốc tế (ISC) diễn ra ở Hamburg (Đức).

LineShine đạt hiệu suất 2,198 exaflops, tương đương với hơn 2 tỷ tỷ phép tính mỗi giây, trong khi El Capitan, đặt tại Phòng thí nghiệm Quốc gia Lawrence Livermore ở California, ghi nhận 1,809 exaflops. Ba vị trí tiếp theo trong bảng xếp hạng thuộc về các siêu máy tính của Mỹ: El Capitan, Frontier và Aurora. Đứng ở vị trí thứ năm là hệ thống tên lửa đẩy Jupiter Booster của Đức, được đặt tại Trung tâm Nghiên cứu Jülich.

Các siêu máy tính này được sử dụng cho nhiều ứng dụng quan trọng, bao gồm mô hình hóa khí hậu, nghiên cứu vật liệu, phát triển công nghiệp và trí tuệ nhân tạo, khiến bảng xếp hạng trở thành một chỉ số quan trọng trong cuộc cạnh tranh công nghệ giữa Trung Quốc và Mỹ.

Trung Quốc làm được điều đầu tiên sau gần 10 năm, nhưng có lẽ ấn tượng nhất là LineShine không có GPU.

Lý do khiến siêu máy tính LineShine gây sốc

Thành tích của LineShine được chú ý đặc biệt khi đây là lần đầu tiên một siêu máy tính đứng đầu TOP500 đạt hơn 2 exaflops bằng kiến trúc CPU-only, tức không cần sử dụng GPU Nvidia hay AMD. Thành tích này cũng đánh dấu lần đầu tiên kể từ năm 2017, một hệ thống của Trung Quốc đứng đầu bảng xếp hạng TOP500.

Cụ thể, siêu máy tính LineShine sử dụng nhiều bộ xử lý LX2, được phát triển dựa trên kiến trúc Armv9, và không cần bất cứ GPU nào, vốn trang bị trên hầu hết các siêu máy tính hiện nay cho nhiệm vụ tính toán song song. Các hoạt động điều phối và tính toán tổng quát của LineShine đều dựa vào CPU.

Hệ thống này bao gồm 20.480 nút tính toán, mỗi nút chứa hai bộ xử lý, tương đương tổng số lõi CPU lên tới 2.451.840. Để tăng cường sức mạnh tính toán cho các phép toán ma trận và vectơ, vốn rất cần thiết cho việc huấn luyện AI, LineShine được trang bị SME (Scalable Matrix Extension) và Arm SVE (Scalable Vector Extension).

Ngoài ra, bộ nhớ đệm L1 32 KB cho lệnh và dữ liệu, cùng với các cụm bộ nhớ đệm L2 28,5 MB giúp việc truyền dữ liệu diễn ra mượt mà. Mạng tốc độ cao LQLink kết nối tất cả các lõi với tốc độ 1,6 Tb/s mỗi nút, cho phép LineShine thực hiện các hoạt động tính toán hiệu quả mà không cần đến GPU.

Được biết, mỗi exaflop tương đương 1 tỷ tỷ (10¹⁸) phép tính dấu phẩy động mỗi giây. Vì vậy, 2,198 exaflops của LineShine tương đương khoảng 2,2 tỷ tỷ phép tính mỗi giây.